Les Hornets piquent aussi le bras droit de Will Hardy

Coup sur coup, en moins de 48 heures, les Hornets viennent d’engager deux des meilleurs assistants de la ligue pour prendre les rênes de leur jeune effectif. Après avoir engagé Charles Lee, qui était le bras droit de Joe Mazzulla aux Celtics, ESPN annonce que les dirigeants ont décidé d’engager Lamar Skeeter pour être son « premier assistant ». Les deux auront pour mission de faire mieux que Steve Clifford, et surtout de ramener les Hornets en playoffs. Ce qui ne leur est plus arrivé depuis 2016.

Ce dernier faisait partie du staff du Jazz depuis 2014, et après s’être occupé de la formation sous Quin Snyder, il avait pris du galon pour devenir le bras droit de Will Hardy. Avant cela, il avait été assistant de Mike Budenholzer aux Hawks, et d’Alex Jensen au Canton Charge en G-League.

A Utah, son départ va obliger Hardy à réorganiser son staff, et le jeune entraîneur ne manque pas de ressources avec Chad Forcier, Rick Higgins, Scott Morrison, et Mike Williams sur le banc, mais aussi Evan Bradds, Jason Terry, Chris Jones, Sean Sheldon, Andrew Warren, Matthew Temple, George Rodman, Anthony Beaumont, et Becca Ward au sein du staff.