Le réveil attendu et salvateur de Tyrese Haliburton

Lors du premier tour face aux Bucks, les Pacers se sont avant tout appuyés sur un collectif de feu (six joueurs à plus de 10 points de moyenne) pour se qualifier en six matchs. En demi-finale de conférence face aux Knicks, il leur fallait cependant prier pour que Tyrese Haliburton retrouve au plus vite shoot et agressivité, afin d’espérer franchir un tour supplémentaire.

On ne peut pas dire que le Game 1 ait rassuré les plus sceptiques, « Rese » le terminant avec seulement 6 points en 36 minutes (à 2/6 au tir). Ne renforçant que davantage ce sentiment de pression qui s’installait, inlassablement, sur ses épaules pour le reste de la série…

« [Je dois] juste aller vers le cercle, être agressif, redevenir qui je suis » avait-il ciblé comme axes de progression personnels sur le plan du scoring, après ses sept premiers matchs bouclés à 14.6 points de moyenne (et à peine 43% au tir, dont 31% à 3-points).

Quand « Hali » va, Indy va

En bon All-Star, Tyrese Haliburton s’est donc attaché à joindre les actes aux paroles avec, dans le Game 2 (défaite) puis dans le Game 3 (victoire), respectivement 34 points (à 11/19 au tir, dont 7/11 à 3-points) puis 35 points (à 14/26 au tir, dont 6/16 à 3-points).

« Il s’adapte rapidement » a déclaré son coach, Rick Carlisle. « Pour quelqu’un qui découvre les playoffs, il a dû procéder à des ajustements assez significatifs dans chacune de ses deux séries. Parfois, vous pouvez marquer des points, mais il est également nécessaire d’impliquer les autres joueurs. Parfois, c’est le contraire. Mais il sait généralement que nous avons besoin de son scoring. […] Son agressivité était très importante. Puis, qu’il marque beaucoup de points ou non, son agressivité nous sera importante dans chaque match de cette série. »

« Il a été énorme, super agressif et ça ouvre le jeu pour tout le monde, mais il a déjà fait ça toute la saison, donc ce n’est pas très surprenant pour nous » a confirmé Andrew Nembhard, auteur du 3-points de la victoire dans les dernières secondes. « Les gars connaissent de bons mais aussi de mauvais matchs, donc nous ne sommes jamais vraiment inquiets quand il en connaît un mauvais. »

Certes diminué par sa cheville, car mal retombé dans le quatrième quart-temps de ce Game 3, Tyrese Haliburton a tout intérêt à poursuivre sur sa lancée dans les prochains matchs, puisque Indiana reste mené (1-2) dans la série. Le Game 4 de ce dimanche après-midi sera donc encore une fois déterminant et, comme New York est particulièrement handicapé, l’espoir est de mise dans le camp d’Indy. Même si le meneur d’Indiana semblait lui aussi touché à l’issue de la dernière rencontre, boitant au moment de quitter la salle…

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 Total 260 33 47.8 39.3 85.6 0.7 3.1 3.7 8.8 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.