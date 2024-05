Les champions NBA se fâchent : + 27 pour les Nuggets à Minnesota !

À l’image d’un Jamal Murray beaucoup (24 points) plus agressif que lors des deux premiers matchs, les Nuggets annoncent toute de suite la couleur. Huit points du meneur mais aussi huit points de Michael Porter Jr (21 points, 4/5 à 3-points) permettent à Denver de terminer le quart temps sur un 12-4 (28-20). Devant leur public, les Wolves ont eux du mal à rentrer dans le match. En manque de rythme, ils terminent la première période à 42% aux tirs, dont 3/11 à 3-points.

La tendance se confirme rapidement. Avec un corps arbitral qui ne laisse rien passer, Minnesota est puni. Jaden McDaniels prend trois fautes rapidement, Nickeil Alexander-Walker en compte lui deux. Jamal Murray en profite pour enfoncer le clou en lançant un 17-5 qui met Denver à +20 (45-25) ! Aux côtés de Murray, Nikola Jokic se contente lui de faire jouer, avec six passes décisives, pour mettre ses coéquipiers sur orbite.

Alors que les Nuggets flirtent avec les 60% de réussite aux tirs, Minnesota continue de rester sous la barre des 40%. Anthony Edwards (19 points, à 8/15 aux tirs) et Karl-Anthony Towns (12 points à 4/7 aux tirs) sont pourtant adroits mais la défense de Denver les limite à seulement 16 tirs en première mi-temps, forçant les autres Wolves à les faire payer. Cette stratégie est payante, et les Nuggets rentrent aux vestiaires à +15 (56-41).

Nikola Jokic termine le travail

Un dunk de Jaden McDaniels sur la première possession de la deuxième mi-temps fait gronder le Target Center, mais les Nuggets climatisent la salle. Après Jamal Murray et Michael Porter Jr, ce sont Aaron Gordon (13 points) et Nikola Jokic (24 points, 13 rebonds, 9 passes) qui font voler en éclat la défense de Minnesota. Un 3/3 de loin de Gordon et un alley-oop mettent Denver à +24 (83-59) !

Trois minutes plus tard, Nikola Jokic marque sept des dix derniers points de son équipe en troisième quart-temps et les Nuggets passent à +29 devant des fans médusés (93-64). L’écart passe même au dessus des 30 points en fin de match, et Denver envoie un message fort aux Wolves pour débloquer son compteur dans la série et mettre la pression sur Minnesota dimanche !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Bienvenue dans la série, Jamal Murray ! 17 points à 6/14 aux tirs lors du Game 1. 8 points à 3/18 aux tirs lors du Game 2. 18 points à 8/13 aux tirs lors de la première mi-temps du Game 3 ! Transparent depuis le début de la série, Jamal Murray a donné le ton dès les premières minutes de la rencontre. Il a marqué 8 points en premier quart-temps, puis 10 en second pour permettre aux Nuggets de prendre le large. Il a terminé le match avec 24 points à 11/21 aux tirs. Plus que les chiffres, c’est la manière qui a fait la différence pour le Canadien. Gêné au mollet gauche, Jamal Murray a semble-t-il bénéficié des trois jours de repos avec le Game 3 pour redevenir lui-même. Il a été plus incisif et tranchant dans ses mouvements et dans ses décisions et ça lui a permis d’attaquer la défense de Minnesota, plutôt de subir. Pourra-t-il enchainer lors du Game 4 de dimanche ?

– Perte d’adresse et de défense pour les Wolves. Le contraste entre les Wolves du Game 2 et ceux du Game 3 était saisissant. Leur défense aux supers pouvoirs du deuxième match a trouvé sa kryptonite cette nuit en des arbitres beaucoup plus stricts. Sans leur intensité et agressivité habituelles, les Wolves ont pris l’eau face à des champions en titre retrouvés qui ont terminé la rencontre à 54% aux tirs et 48% à 3-points. Leur manque d’intensité défensive s’est traduit par un manque de rythme de l’autre côté. Les Wolves ont été incapables de mettre leurs tirs ouverts, finissant à 10/33 à 3-points. Karl-Anthony Towns, déterminant lors des deux premiers matches, n’a lui pris que 7 tirs en 33 minutes de jeu cette nuit. Anthony Edwards n’a lui aussi pas su attaquer avec la même verve qu’à Denver.

– La justesse du MVP. Pour son premier match après avoir reçu son troisième trophée de MVP et avec son équipe dos au mur, Nikola Jokic aurait pu arriver à Minnesota en voulant jouer les héros. Il a fait tout l’inverse en se mettant au service du collectif. Il a pris des rebonds, posé des écrans, et distribué 9 passes décisives en moins de trois quart-temps pour faire briller Jamal Murray, Michael Porter Jr. et Aaron Gordon. Il a marqué 13 de ses 24 points ensuite pour mettre la tête des Wolves sous l’eau. Avec 24 points, 14 rebonds et 9 passes, Nikola Jokic a été omniprésent tout en restant au second plan, car c’est le collectif des Nuggets qui peut prendre à revers Minnesota.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.