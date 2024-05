Après sa grosse amende, Jamal Murray veut vite tourner la page…

« Vous avez une question basket ? » Visiblement, la frustration n’est pas tout à fait retombée chez Jamal Murray. Face aux journalistes, en amont du Game 3 dans le Minnesota vendredi, le meneur des Nuggets ne semble pas ravi de devoir s’expliquer sur son comportement lors du Game 2.

Celui-ci, en plus de rater son match dans le jeu, s’est fait remarquer en balançant une serviette et une poche chauffante sur le parquet. Un geste qui lui a valu une amende record de 100 000 dollars.

Interrogé sur la sévérité de la sanction, il rétorque : « Nan, c’est comme ça. J’en assume l’entière responsabilité, donc on passe à la suite. On passe à la suite. C’était il y a deux jours, je n’ai pas grand-chose à dire à ce sujet pour l’instant. »

Un positionnement qui contraste avec celui de son coach, Michael Malone, visiblement énervé par la gestion des émotions de ses joueurs. « Les gars, nous sommes les champions du monde en titre. Agissez comme tel et jouez comme tel », réclame ainsi le coach de Nuggets, dos au mur après leur deuxième défaite de suite face aux Wolves.

Mike Malone dit n’avoir « jamais vu » un tel comportement de la part de son leader. « Ce n’était pas du tout dans ses habitudes », formule le coach, attribuant sa perte de sang-froid à un coup de sifflet en sa défaveur, à sa maladresse et au fait d’être « mené de 30 points par une équipe qu’on essaie de battre pour aller en finale de conférence Ouest ».

Mike Malone attend de voir vendredi

« Quand vous mettez tout cela dans la marmite, c’est difficile à gérer. Et il ne l’a pas géré de la manière dont il sait qu’il doit le faire, et je suis sûr qu’il vous l’a dit », poursuit Mike Malone.

Ce dernier, sur le plan du jeu, dit avoir montré à ses troupes neuf séquences de la seconde manche « qui résumaient en quelque sorte ce match et les raisons de notre défaite. Et nos joueurs l’ont compris. Je n’ai pas de réponse pour ceux qui me demanderont si ces gars y croient. Je n’en sais rien. Ils disent tous qu’ils y croient, mais nous le découvrirons collectivement vendredi soir. »

Cette réponse collective passera par une meilleure attitude, à ne pas se laisser emporter par les événements ou l’arbitrage. « Être prêts à jouer et ne pas être frustrés par la façon dont le jeu se déroule parfois », formule Jamal Murray qui, pour le moment, manque sa série (12.5 points et 3.0 passes de moyenne, à 28% au tir dont 25% à 3-points).

« On doit donc rester calmes, trouver un moyen de nous serrer les coudes pendant le match et de trouver une solution. Peu importe ce que dit le tableau d’affichage, on doit être capables de nous reprendre », poursuit le meneur.

Comble de cette histoire, les expérimentés Nuggets font face à des Wolves très calmes depuis le début des playoffs, là où ces derniers n’avaient pas toujours brillé dans leurs attitudes l’an dernier. Les choses ont bien changé depuis.

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 Total 469 31 45.2 38.0 86.7 0.8 3.0 3.8 4.5 1.8 1.0 2.0 0.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.