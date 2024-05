Jamal Murray balance une poche de chaud sur le terrain en plein match

Très mauvaise soirée pour Jamal Murray. Les Nuggets ont ainsi perdu un deuxième match de suite, à domicile, pour partir à Minneapolis à 0-2 dans leur demi-finale de conférence face aux Wolves. Et le Canadien a fini avec seulement 8 points à 3/18 au shoot dans ce Game 2, qui a tourné à la correction pour les locaux…

Dans ce match, Jamal Murray a ainsi surtout fait parler de lui pour une action qui pourrait lui coûter cher.

Car dans le deuxième quart-temps, alors que les Wolves étaient déjà à +17, Karl-Anthony Towns a conclu une action confuse alors qu’une poche chauffante avait glissé sur le terrain en plein milieu de la séquence.

Kentavious Caldwell-Pope la renvoie alors vers son banc, alors que les arbitres arrêtent logiquement le jeu. Comme personne n’a vu d’où ça venait, aucune faute technique n’est distribuée, mais les images montrent que c’est en fait Jamal Murray qui a lancé l’objet, sans doute en direction de l’arbitre situé ligne de fond !

Grosse amende en vue ?

« Je ne l’ai pas vu mais quand on me l’a expliqué, les arbitres m’ont dit qu’ils ne l’avaient pas vu non plus, et qu’ils ne pouvaient donc pas siffler de faute technique, parce qu’ils n’avaient rien vu » décrit Chris Finch. « On a essayé de leur expliquer qu’il n’y avait sans doute pas beaucoup de fans avec des poches chauffantes à la salle, et que ça venait sûrement du banc, ce qu’ils ont trouvé logique. »

Pour l’entraîneur de Minnesota, c’est un geste « inexcusable » et « dangereux », « qui ne peut plus se reproduire. »

De son côté, Mike Malone a éludé le sujet en conférence de presse, expliquant qu’il n’avait pas vu le geste, et qu’il venait d’apprendre qui était le responsable. Le meneur est lui parti sans parler à la presse.

Quant aux arbitres, ils sont revenus sur le sujet après la rencontre. Marc Davis a ainsi noté qu’une faute technique aurait été sifflée à Jamal Murray si son geste avait été vu. Il a toutefois assuré que le meneur n’aurait pas été exclu, car un objet doit être envoyé directement sur quelqu’un pour que ce soit le cas, et pas seulement par frustration. La NBA devrait désormais sanctionner le geste. Espérons pour les Nuggets qu’elle se contente d’une amende…