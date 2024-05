11 mai 1980, Julius Erving réussit le lay-up le plus fou de l’histoire

C’est en playoffs qu’une légende se crée, et celle de Julius Erving s’est renforcée ce soir de 1980. Nous sommes le 11 mai, il y a 44 ans jour pour jour, au cœur des Finals 1980 entre les Lakers et les Sixers.

C’est la quatrième manche, et les Sixers, à domicile, veulent égaliser dans la série. Ils y parviendront, à l’arraché, mais on ne retiendra qu’une action. Ce lay-up ligne de fond de « Dr. J » où son « hangtime » lui permet de passer derrière le cercle pour éviter les intérieurs des Lakers.

Un geste qu’il avait l’habitude de réussir en ABA, mais c’était une première en NBA. Au départ, Julius Erving voulait dunker, mais il a vu Kareem Abdul-Jabbar et il s’est ravisé. Quasiment dans la seconde.

« J’ai décollé, je me suis élevé, et je me suis retrouvé en l’air… J’ai juste attendu le dernier moment, et de m’être retrouvé de l’autre côté de la raquette pour mettre un petit effet rétro sur la balle. »

Alors rookie, futur champion et MVP des Finals 1980, Magic Johnson en était béat d’admiration.

« J’étais là à tenter de gagner un titre, et je suis resté la bouche grande ouverte. Il a vraiment fait ça ? Je me suis dit : ‘Que devrions-nous faire ? Mettre la balle en touche ? Lui demander de le refaire ?’ Cela reste le plus beau move que j’aie jamais vu sur un terrain. Le plus beau de tous les temps. »

Julius Erving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1976-77 PHL 82 36 49.9 77.7 2.3 6.1 8.5 3.7 3.1 1.9 1.4 21.6 1977-78 PHL 74 33 50.2 84.5 2.4 4.1 6.5 3.8 2.8 1.8 3.2 1.3 20.7 1978-79 PHL 78 36 49.1 74.5 2.5 4.7 7.2 4.6 2.7 1.7 4.0 1.3 23.1 1979-80 PHL 78 36 51.9 20.0 78.7 2.8 4.6 7.4 4.6 2.7 2.2 3.6 1.8 26.9 1980-81 ★ PHL 82 35 52.1 22.2 78.7 3.0 5.0 8.0 4.4 2.8 2.1 3.2 1.8 24.6 1981-82 PHL 81 34 54.6 27.3 76.3 2.7 4.2 6.9 3.9 2.8 2.0 2.6 1.7 24.4 1982-83 PHL 72 34 51.7 28.6 75.9 2.4 4.4 6.8 3.7 2.8 1.6 2.7 1.8 21.4 1983-84 PHL 77 35 51.2 33.3 75.4 2.5 4.4 6.9 4.0 2.8 1.8 3.0 1.8 22.4 1984-85 PHL 78 33 49.4 21.4 76.5 2.2 3.1 5.3 3.0 2.6 1.7 2.7 1.4 20.0 1985-86 PHL 74 33 48.0 28.1 78.5 2.3 2.7 5.0 3.4 2.7 1.5 2.9 1.1 18.1 1986-87 PHL 60 32 47.1 26.4 81.3 1.9 2.5 4.4 3.2 2.3 1.3 2.6 1.6 16.8 Total 836 34 50.7 26.1 77.7 2.5 4.2 6.7 3.9 2.7 1.8 3.1 1.6 22.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.