Charles Oakley attend des excuses de James Dolan pour revenir au Madison Square Garden

Charles Oakley ne fait pas partie des anciennes légendes des Knicks qu’on a pu voir au Madison Square Garden durant ces playoffs. Et pour cause, il est toujours en guerre, notamment sur le plan judiciaire, avec James Dolan…

« J’imagine que leur avocat a appelé mon avocat pour lui dire que c’était le bon moment pour moi de revenir au Garden » explique-t-il ainsi à l’Associated Press.

Mais depuis l’expulsion manu militari du « Oak » du Madison Square Garden en 2017, ce dernier ne veut rien avoir à faire avec les Knicks. Il a ainsi refusé qu’on retire son maillot. Et même s’il assure qu’il soutient toujours l’équipe, il répète qu’il ne remettra pas un pied dans la salle tant que James Dolan ne se sera pas excusé.

« Ils doivent d’abord s’excuser. Et on pourra voir à partir de là. Est-ce que Dolan peut être assez courageux pour dire : ‘Il y a eu des erreurs’. Et qu’il en a fait une ? » interroge Charles Oakley. « Qu’il soit simplement honnête. Qu’il soit transparent sur ce qu’il m’a fait subir et sur la façon dont ça a changé sa vie. Car cela a définitivement changé ma vie. Ma fille m’a cherché sur Google, et ce qui est sorti, c’est mon expulsion du Garden ».

Pas question donc pour l’ancien « enforcer » d’enterrer la hache de guerre de façon superficielle.

« Il n’y a pas d’accord du genre qui tienne. Il n’y aura pas d’accord du genre : ‘Faisons disparaître cette affaire' ».