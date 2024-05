Cela peut sembler dingue, mais Lu Dort n’a pas reçu la moindre voix dans les votes pour le meilleur défenseur de l’année. Pourtant, c’est lui qui s’occupe chaque soir du meilleur attaquant adverse à OKC, et après avoir étouffé Brandon Ingram au premier tour, il avait freiné Luka Doncic lors du Game 1 face aux Mavericks.

Mais quel est le point fort de l’arrière canadien ? A écouter Jason Kidd et Mark Daigneault, c’est sa capacité à encaisser les écrans. Le coach du Thunder le surnomme même le « sac de frappe ».

« On peut lui faire un gros écran et cela n’a pas d’impact sur sa course », admire Daigneault. « On peut mettre un tir compliqué sur lui et cela n’a pas d’impact sur sa prochaine défense. On peut faire un grand match contre lui et cela n’a pas d’impact sur le prochain. Il est comme ça, et il l’a toujours été. »

Lu Dort ne change pas sur les écrans

Tel un sac de frappe, roué de coups, Dort revient toujours en place. « Il faut se placer face à lui et être prêt au choc. Car lui va frapper » constate Kidd, qui multiplie les écrans pour trouver de l’espace pour Luka Doncic.

La force de Dort, c’est qu’il refuse de switcher. Lorsqu’il est sur un joueur, il ne le lâche pas. Pas question de changer quand on s’occupe d’un Doncic ou d’un Ingram. Il faut anticiper les écrans ou les « traverser ».

« C’est une combinaison d’un profil physique, de sa vitesse, et plus particulièrement de sa vitesse latérale » détaille Daigneault lorsqu’on lui demande comment Dort parvient à esquiver les écrans. « A ça, vous ajoutez le fait qu’il est infatigable. Même si vous lui accordez une possession ou une soirée de repos, il insistera. »