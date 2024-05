Bam Adebayo prolongé dès cet été ?

En pleine force de l’âge (27 ans en juillet), Bam Adebayo semble avoir pris les rênes du Heat devant Jimmy Butler, compte tenu de son nouveau statut de capitaine de la franchise, qui ne fait jamais de vagues, et de joueur suffisamment robuste pour enchaîner les matchs.

Par conséquent, ce professionnalisme conjugué à ses bonnes performances (18.7 points, 9.8 rebonds, 4.2 passes, 1.2 interception et 1.0 contre de moyenne depuis cinq ans) devraient lui permettre de décrocher une prolongation de contrat dans les semaines à venir, comme indiqué par le Miami-Herald.

Les All-NBA Teams détermineront le montant

S’il se trouve, certes, sous contrat garanti jusqu’à l’été 2026, Bam Adebayo est éligible à une extension contractuelle dès cet été et il ne devrait donc pas tarder à la recevoir. Parmi les meilleurs intérieurs de la ligue, triple All-Star référencé, Top 3 du vote pour le Défenseur de l’année et candidat à une place dans une All-NBA Team, en plus d’être l’un des nouveaux habitués de Team USA, il ne manque pas d’assumer soir après soir ses responsabilités pour le Heat.

Les playoffs de l’ancien pensionnaire de Kentucky l’ont d’ailleurs démontré puisque, malgré sa sortie de route prématurée en cinq matchs contre Boston, le double finaliste NBA (2020 puis 2023) a produit près de 23 points, 9 rebonds et 4 passes de moyenne (à 50% au tir et 71% aux lancers). De quoi permettre à Miami de faire illusion temporairement face à la meilleure équipe de la ligue, en dépit de l’absence d’un Jimmy Butler qui s’est surtout distingué (et fait recadrer) hors des parquets.

Nouveau garant de cette fameuse « Heat Culture » si chère à Pat Riley et Erik Spoelstra, Bam Adebayo semble ainsi en bonne voie pour s’installer encore plus durablement en Floride. Reste à savoir à quel prix, car cela dépendra principalement de sa présence, ou non, dans l’une des trois All-NBA Teams de fin d’année. S’il y figure, le pivot pourra obtenir 245 millions de dollars sur quatre ans (le « supermax ») mais, s’il n’y figure pas, cela descendra en revanche à 165 millions de dollars sur trois ans.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 Total 489 30 54.7 22.1 75.5 2.2 6.5 8.7 3.5 2.5 1.0 2.2 0.9 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.