JO 2024 : LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant iront bien à Paris !

Sans surprise, car ils avaient annoncé leur intention de le faire dès octobre, LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry mèneront Team USA lors des prochains Jeux olympiques de Paris 2024 ! Une information qui nous vient de ESPN, qui précise que 11 des 12 noms de cette sélection sont déjà connus.

Ainsi, outre le trio LeBron – Durant – Curry, on retrouvera sans trop de surprise non plus Joel Embiid, Anthony Davis, Jayson Tatum, Devin Booker, Anthony Edwards, Bam Adebayo, Tyrese Haliburton et enfin Jrue Holiday, afin de défendre les couleurs américaines à Lille puis dans la capitale française. Nous offrant là une véritable armada qui n’a rien à envier aux équipes de 1992, 2008 ou encore 2012…

Etats – Unis – Serbie le 28 juillet

Les adversaires de Team USA sont donc prévenus et il reste maintenant à connaître l’identité du dernier joueur à évoluer sous les ordres de Steve Kerr, cet été. Il se trouve forcément dans la pré-sélection de 41 noms dévoilée en janvier mais, ce qui est sûr, c’est que les Américains feront figure de grandissimes favoris à une cinquième médaille d’or consécutive.

Pour rappel, les États-Unis se trouveront dans la poule C en phase de groupes, avec la Serbie, le Soudan du Sud et le vainqueur du TQO de San Juan (Italie, Porto Rico, Bahrein, Lituanie, Mexique ou Côte d’Ivoire). Leur premier match est programmé le 28 juillet à 17h15 contre la Serbie, avant d’enchaîner le 31 juillet à 21 heures contre le Soudan du Sud, et de conclure ce premier tour le 3 août à 17h15 contre le vainqueur du TQO de Porto Rico.

EFFECTIF TEAM USA

Meneurs : Stephen Curry, Tyrese Haliburton, Jrue Holiday

Extérieurs : LeBron James, Kevin Durant, Jayson Tatum, Devin Booker, Anthony Edwards

Intérieurs : Joel Embiid, Anthony Davis, Bam Adebayo