Bam Adebayo, un capitaine encore en apprentissage

« Ça craint. Vous pouvez me citer, ça craint vraiment ». Propulsé capitaine du Heat suite à la retraite d’Udonis Haslem, Bam Adebayo avoue qu’il a encore du mal à gérer ce nouveau rôle.

« Parce qu’il faut apprendre à transmettre son message à tout le monde, alors que tout le monde est différent, et que tout le monde a déjà des trucs à gérer » explique-t-il au Miami Herald. « J’ai déjà mes trucs en tête, sur la manière dont je veux jouer et sur comment je veux peser sur le match. Et c’est la même chose pour les 14 autres gars. Don essayer de faire adhérer 14 autres gars à votre message, à la façon dont on l’exprime, à la façon dont le coach l’exprime. C’est dur parce que les gars ont leurs propres dilemmes, leurs propres sentiments ».

All-Star pour la troisième fois de sa carrière, et même titulaire en l’absence de Joel Embiid, Bam Adebayo est plus que jamais au cœur du jeu de Miami, tant sur le plan défensif qu’offensif.

Il l’est d’autant plus avec ce rôle de capitaine, même si Udonis Haslem reconnait que c’est délicat.

« C’est un travail en cours », explique le mentor. « Mais ce qui compte, c’est qu’il se soucie des autres. Il se soucie de tout le monde, de l’équipe, de l’organisation, des gars et de la victoire. En tant que capitaine, il faut être altruiste, pas égoïste. Et il est très altruiste. C’est la partie la plus difficile et il l’a acceptée ».

Toujours prêt à lui prodiguer ses conseils, notamment sur la gestion de l’incident entre Jaylen Brown et Duncan Robinson, Udonis Haslem assure toutefois que son successeur fait globalement du bon travail dans son rôle de capitaine, dans son propre style. Quitte parfois à se faire un peu violence, et sortir de sa nature réservée.

« J’ai l’impression que c’est la plus grande transition pour moi », conclut ainsi Bam Adebayo. « Vous ne pouvez pas penser à vous si vous voulez être capitaine. Vous devez toujours donner à l’équipe, vous devez toujours donner aux entraîneurs. Même lorsque vous n’en avez pas envie, c’est quelque chose que vous devez toujours faire ».

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 Total 489 30 54.7 22.1 75.5 2.2 6.5 8.7 3.5 2.5 1.0 2.2 0.9 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.