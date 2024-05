Anthony Edwards répond aux comparaisons avec Michael Jordan

« Bien sûr que je cible MJ ! Ce sera difficile, mais je le cible. » C ‘est ce qu’avait lancé Anthony Edwards au All-Star Game 2023. A l’époque, l’arrière des Wolves avait répondu à des déclarations faites après la Draft, où il expliquait qu’il « voulait être le meilleur arrière de l’histoire » et « rattraper Michael Jordan. »

A défaut de « rattraper Michael Jordan », Edwards est devenu cette année l’un des meilleurs arrières de la NBA, si ce n’est que le meilleur deuxième arrière. Mieux, sa facilité technique et son leadership ont relancé les comparaisons avec Michael Jordan.

La différence ? Le shoot à 3-points

« Il faut que ça s’arrête » répond-il à propos de ses comparaisons. « Je veux qu’on parle d’Anthony Edwards, et du premier Anthony Edwards. Et non du prochain Michael Jordan. Je veux que les gens se disent : ‘Ce jeune Anthony Edwards a son propre style. Il a peut-être un peu de Michael Jordan en lui…’ Mais je peux tirer à 3-points. Je pense donc que je suis un peu différent de Michael Jordan. »

Dans les années 80 et 90, le tir à 3-points n’était pas aussi utilisé, et Michael Jordan était redoutable à mi-distance. En carrière, il a tourné à 30 points de moyenne avec moins de deux tentatives à 3-points par match, et 33% d’adresse. Edwards inscrit 2.5 tirs à 3-points par match, contre 0.5 panier pour « Son Altesse ».

Pas encore le visage de la NBA

Nouveau chouchou des médias par son style et sa personnalité, Edwards a tout pour devenir le nouveau visage de la NBA, au même titre que Victor Wembanyama. Mais pour l’instant, il n’en est pas à ce stade. « Pour l’instant, le visage de la NBA, c’est Jokic. Et peut-être Luka (Doncic) et Tatum. Il y a aussi Shai (Gilgeous-Alexander), et moi j’arrive après. Pour l’instant, ce n’est pas le moment pour moi. Mais peut-être un jour. »

Si les Wolves remportent le titre, ce statut de « visage de la NBA » pourrait survenir plus tôt qu’il ne le pense.