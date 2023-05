Anthony Edwards : « Ce sera difficile, mais je cible Michael Jordan »

« Il m’a dit qu’il voulait être le meilleur arrière de l’histoire ! Je lui ai dit : « Tu sais qu’il y a un gars qui s’appelle Michael Jordan ? » Il m’a répondu : « Je sais, je dois le rattraper ! » Chargé du développement des jeunes aux Wolves, Chris Hines se souvient de sa première prise de contact avec Anthony Edwards. C’était il a trois ans, après la Draft, et dans les colonnes du Star Tribune, le jeune arrière confirme ces propos.

« Bien sûr que je cible MJ ! Ce sera difficile, mais je le cible » répond Edwards, sélectionné au All-Star Game cette saison. Peut-être que ce sera pour la saison prochaine s’il confirme son niveau de jeu aperçu face aux Nuggets en playoffs.

« J’ai beaucoup donné… Je sais ce que je dois travailler. Je sais dans quel domaine je dois m’améliorer, et je veux juste être dans la meilleure forme possible. Ma saison a été bonne, mais elle aurait pu être meilleure » assure-t-il. « Je veux être en meilleure forme que tous les autres joueurs de la ligue. Le basket viendra tout seul. C’est comme une seconde nature pour moi. Je veux juste être dans la meilleure forme possible ».

Apprendre à lire les défenses

Autre axe de progression, la lecture de la défense. Devenu l’un des meilleurs attaquants à son poste, Anthony Edwards a découvert de nouvelles défenses cette saison, et il doit s’adapter et mieux les punir. « Je me suis beaucoup amélioré. Je sais que [s’ils me prennent à deux], ils veulent que je reste au large Je vais faire le bon geste pendant trois ou quatre minutes, puis ils vont ouvrir la défense, et je vais recommencer à attaquer. Faire le bon choix, c’est prendre le tir. C’est en quelque sorte mon état d’esprit pour l’année prochaine ».

Il faut donc s’attendre à un Edwards plus agressif encore la saison prochaine, et il avoue qu’il prend déjà du plaisir à déjouer les plans adverses. « La chose la plus plaisante que j’ai vue sur le terrain, c’est lorsque les équipes lançaient différentes couvertures et que le coach défensif de l’autre équipe levait les bras au ciel en disant : « Ça ne marche pas. Essayons autre chose ». C’est la partie la plus motivante. Ils essaient de m’arrêter et j’essaie de trouver des solutions pour qu’ils ne m’arrêtent pas. C’est très amusant ».

S’inspirer de Luka Doncic

Il avoue qu’il prend Luka Doncic comme modèle pour sa capacité à prendre ses tirs quelle que soit la défense. « Il s’agit de garder son sang-froid pendant que l’on exécute son tir. J’essaie parfois de précipiter mon tir quand je vois qu’il est très contesté, mais j’arrive quand même à le faire à temps. Je dois apprendre à garder mon sang-froid. C’est un peu comme Luka Doncic qui ne précipite jamais son tir, quelle que soit la proximité de la défense. J’ai commencé à apprendre cela au fur et à mesure que la saison avançait ».

Grâce à cette progression, Anthony Edwards se sent capable de se mêler à la course au meilleur marqueur de la saison. « Je ne pense pas que mon superpouvoir soit d’aller au cercle. Je suis un scoreur. Ma fierté n’est pas d’aller au cercle. Je déteste quand les gens disent ça. Si je me donne à fond, c’est pour finir au cercle. Je peux marquer autant que les meilleurs de la NBA. Je progresse, mais après cet été, je pense que je vais faire un grand bond en avant. »