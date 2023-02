All-Star Game 2023 : De’Aaron Fox, Anthony Edwards et Pascal Siakam remplaçants

Compte tenu des absences de Kevin Durant, Stephen Curry et Zion Williamson pour l’événement, on s’attendait à ce que trois remplaçants soient désignés sous peu et, d’après ESPN, ce sont respectivement Pascal Siakam (Raptors), De’Aaron Fox (Kings) et Anthony Edwards (Wolves) qui participeront au All-Star Game 2023.

Une information confirmée dans la foulée par la NBA.

Lauri Markkanen titulaire chez lui

Pas de surprise donc, car il fallait un « forward » à l’Est (ce qui exclut James Harden ou Trae Young) avec un « guard » et un « forward » à l’Ouest. Par conséquent, De’Aaron Fox et Anthony Edwards honoreront leur première sélection au match des étoiles, tandis que Pascal Siakam est désigné All-Star pour la deuxième fois de sa carrière.

Par ailleurs, la NBA a aussi annoncé que Joel Embiid (Sixers), Ja Morant (Grizzlies) et le local Lauri Markkanen (Jazz) remplaceraient Kevin Durant, Stephen Curry et Zion Williamson comme titulaires, le 19 février prochain.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.9 0.4 23.2 2022-23 SAC 49 34 50.4 32.6 78.9 0.5 3.8 4.3 6.3 2.5 1.1 2.6 0.4 24.2 Total 371 32 46.8 32.1 73.4 0.5 3.1 3.6 6.2 2.6 1.3 2.8 0.4 19.8

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 58 36 46.4 36.7 76.7 0.6 5.4 6.0 4.6 2.5 1.7 3.3 0.6 24.7 Total 202 34 44.0 35.0 77.6 0.8 4.3 5.1 3.7 2.2 1.4 2.7 0.6 21.6