On n’arrête plus les Hawks !

Il y a dix jours, on était plus qu’inquiet pour les Hawks, et surtout pour Nate McMillan. Mais tout va très vite en NBA, et les finalistes de conférence 2021 s’imposent 113-91 face aux Hornets pour signer une 4e victoire d’affilée. Un succès construit dès les premières minutes, grâce notamment à un premier coup de chaud de Trae Young. Dans son sillage, les Hawks signent un 12-2, et de 16-16, le score passe à 28-18 sur un dunk rageur de Danilo Gallinari.

Très maladroits, les Hornets ont beaucoup de mal à trouver des brèches dans la défense des Hawks, notamment face à leur « second unit » menée par l’épouvantail Onyeka Okongwu. Lâché par le duo Ball-Rozier, Charlotte manque de solutions et seul Kelly Oubre Jr tente de secouer ses coéquipiers. En face, la défense est toujours active et Trae Young vole un ballon pour envoyer De’Andre Hunter au dunk. Danilo Gallinari à la claquette puis à 3-points fait encore des dégâts, et Atlanta garde les commandes à la pause (55-44).

Au retour des vestiaires, Trae Young se fâche, et les Hawks prennent le large avec un écart qui atteint les 22 points. À l’image de Delon Wright, la défense d’Atlanta impose une grosse pression sur les arrières, et les Hornets ne parviennent pas à développer leur jeu, au point que LaMelo Ball craque.

Alors que l’écart atteindra même les 27 points après un dunk de Kevin Knox, Atlanta s’impose 113-91 pour revenir sur les talons des équipes concernées par le « play-in ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La maladresse des Hornets. Après trois victoires de suite, les Hornets ont lourdement chuté, et l’explication se trouve derrière la ligne à 3-points. À la pause, les Hornets en étaient à 0 sur 16 derrière l’arc ! Il leur faudra attendre les cinq dernières minutes du 3e quart-temps pour inscrire un panier primé, et ils terminent à 4 sur 36 de loin. La palme revient au backcourt titulaire : 0 sur 14 pour Ball et Rozier.

– La vilaine chute de De’Andre Hunter. Deux jours après Alex Caruso, découpé en l’air par Grayson Allen, c’est au tour de Hunter de vivre la même mésaventure. Alors qu’il avait pris la ligne de fond pour aller au dunk, il est bousculé en l’air par Kelly Oubre Jr, et il retombe lourdement sur son bras. Comme Allen, l’ailier des Hornets a été expulsé sur le champ.

TOPS/FLOPS

✅ Trae Young. À lui tout seul, il inscrit deux fois plus de tirs à 3-points que les Hornets. Dès son premier shoot, arc-en-ciel, on a senti qu’il était dans un grand soir. On l’a vu mettre la pression sur Ball et Rozier, lâcher vite la balle. Un très bon match avec 30 points et un 8 sur 15 à 3-points.

✅ De’Andre Hunter. Avant sa grosse chute, il avait brillé par sa défense et son jeu sur transition. Sa présence est rassurante, et il soulage clairement Young en défense.

✅ Le banc des Hawks. Avec Okongwu et Wright en défense et le duo Gallinari-Williams pour assurer en attaque, Atlanta possède un banc équilibré et de qualité. Quand Bogdan Bogdanovic reviendra, Kevin Huerter retrouvera son rôle de joker, et ça pourrait faire davantage de dégâts.

⛔ LaMelo Ball. Malgré quelques friandises dont il a le secret, comme cette passe dans le dos pour le dunk de Mason Plumlee en début de match, Ball a déçu. Maladroit, il a finalement craqué avec une faute Flagrante, suivie d’une technique.

LA SUITE

Atlanta (21-25) : réception des Kings mercredi soir.

Charlotte (26-21) : déplacement à Toronto mardi.