Sur son parquet, le Heat débute fort et mène 12-4 après quatre minutes de jeu seulement, avec quatre marqueurs différents. Les Lakers sont dans le dur d’entrée, et seul Russell Westbrook (7 points) trouve des solutions. Après huit minutes jouées, Miami mène déjà de 18 points. Frank Vogel parvient à éteindre l’incendie avec la formule LeBron James + les remplaçants des Lakers, mais Miami boucle quand même le quart-temps sereinement (39-25).

L’écart passe à +20 après quatre minutes écoulées dans le second quart-temps. Les Lakers sont à l’agonie en attaque et souffrent de leur manque de taille en défense puisque c’est LeBron James qui passe la plupart des possessions défensives au poste de pivot. Jimmy Butler, auteur de 10 passes en première-temps, dissèque sans pitié la défense des « Purple & Gold » tandis que Duncan Robinson prend feu derrière l’arc (4/6 en première mi-temps). Les Angelinos se relancent en fin de quart-temps grâce aux apports de « King James » (18 points) et de Carmelo Anthony / Malik Monk (14 points en cumulé), mais accusent toujours 17 points de retard à la mi-temps (69-52).

+23 à neuf minutes de la fin…

Après la pause, le Heat, bien que maladroit (7/18), maintient assez sereinement son matelas de 17 à 20 points d’avance grâce notamment à un Jimmy Butler qui fonce tout doit vers le triple-double (18 points, 8 rebonds et 12 passes à deux minutes de la fin du troisième quart-temps). Les Lakers donnent l’impression d’être désordonnés et sont absolument inoffensifs en attaque quand le ballon est dans les mains d’un autre joueur que LeBron James ou Russell Westbrook.

Certainement reposés un peu rapidement sur leurs lauriers, les joueurs du Heat baissent leur garde dans l’ultime quart-temps et encaissent plus de 30 points en 10 minutes. Les Lakers retrouvent des couleurs sous l’impulsion d’un LeBron James toujours monstrueux et l’écart n’est plus que de 5 points à deux minutes de la fin ! Mais grâce à un tir primé dans le « corner » de PJ Tucker devant le banc de Los Angeles, parfaitement servi par Bam Adebayo, Miami s’en sort malgré cette frayeur et profite de cette victoire pour subtiliser aux Bulls la deuxième place au classement de la conférence Est.

Ce qu’il faut retenir

Jimmy Butler, historique. L’arrière All-Star a signé son dixième triple-double avec le Heat (20 points, 10 rebonds, 12 passes), établissant le nouveau record « all-time » de la franchise, devant les 9 unités de son adversaire du soir et ancien Heatle, LeBron James.

Le quatrième quart-temps des Lakers. Relégué à -19 à l’entame du dernier quart-temps, les hommes de Frank Vogel ont frôlé l’exploit, poussant les joueurs du Heat dans un « money time » auquel ils ne s’attendaient pas. Passage lumineux dans un match raté, ce quatrième quart-temps avec 37 points inscrits n’a pas suffi.

Changement de leader à l’Est. Le Heat prend les commandes de sa conférence avec une victoire de plus que les Nets, battus à Minneapolis, et deux victoires de plus que les Bulls.

Tops / Flops

✅ Duncan Robinson. Le « sniper » de Miami a inscrit 6 tirs primés, pour un total de 25 points (et 5 rebonds, 3 passes et 2 interceptions). Il termine meilleur marqueur du Heat.

✅ Jimmy Butler. Un match immense de sa part, dans le leadership et l’organisation du jeu. Un vrai patron sur qui il faudra compter dans la course au MVP si le Heat reste en tête de la conférence Est, et s’il maintient évidemment le même niveau de jeu.

✅ LeBron James et Russell Westbrook. Le duo des Lakers a fait le boulot : 33 points (12/22), 11 rebonds et 4 passes pour le premier, 24 points (9/15), 9 rebonds et 9 passes pour le second. Pas forcément très complémentaire lorsqu’ils sont alignés ensemble, ils ont eu le mérite de porter leur équipe, particulièrement durant le « run » de fin de partie, malheureusement trop court.

✅ Le banc du Heat : 9 points pour Dewayne Dedmon, 8 pour Max Strus et 15 pour Caleb Martin. Les trois remplaçants ont été précieux en sortie de banc, dans une rotation resserrée de huit joueurs (le neuvième, Kyle Guy, n’a joué que quatre minutes).

⛔️ L’impression laissée par les Lakers. Malgré un très bon passage dans le dernier quart-temps, LeBron James et ses coéquipiers ont livré un match globalement inquiétant. Désordonnés offensivement, sans cesse dans la confusion en défense, les Angelinos ont manqué de précision et de rigueur dans tous les domaines de jeu.

LA SUITE

Miami (30-17) : réception des Knicks mercredi

Los Angeles (23-24) : déplacement à Brooklyn mardi