Luka Doncic et Dallas en remettent une couche face à Memphis

Défaits par les Suns qui avaient mis fin à leur série de quatre succès de rang, les Mavs recevaient les Grizzlies hier soir, avec un petit goût de revanche pour Memphis, battu à domicile par ces mêmes Texans le 15 janvier dernier pour mettre fin à leur série historique de 11 succès de rang.

Mais, dès le début, avec un 24-16 en premier quart qui donnait le ton défensivement, Dallas a pris le contrôle du match… pour ne plus jamais le lâcher !

Derrière un très bon Luka Doncic (37 points, 11 rebonds, 9 passes) et un Kristaps Porzingis (15 points, 8 rebonds, 6 contres) très saignant en défense, les Mavs ont fait cavalier seul de bout en bout et s’imposent facilement (104-91) pour une 11e victoire sur leurs 13 derniers matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense des Mavs. Quatrième meilleure défense de la Ligue avec 106.1 points encaissés sur 100 possessions, les Mavs ont encore été très bons de ce côté-là du terrain face à Memphis. Si Ja Morant a pu trouver le moyen d’inscrire 35 points, il a dû le faire en tentant 31 tirs, et en perdant 7 ballons en chemin… Dès la première mi-temps, avec seulement 34 points encaissés, et comme lors de leur précédente rencontre durant laquelle Dallas avait tenu Memphis à 85 points, soit son plus petit total de la saison, les Mavs ont mis les Grizz sous l’éteignoir : « Tout le monde est impliqué », commente Luka Doncic. « Tout le monde aide tout le monde. C’est comme ça qu’on doit jouer. »

– Des Grizzlies sans adresse. À 23/68 aux tirs pour tous les joueurs qui ne s’appellent pas Ja Morant (14/31 à lui seul), Memphis a connu une soirée plutôt difficile en attaque. Pire, à 4/24 à 3-points, les Grizzlies ont tout simplement vécu leur pire soirée de la saison en adresse. Ce minuscule 16% derrière l’arc n’a définitivement pas aidé leur cause, alors même que les Mavs haussaient le ton défensivement. « On n’a pas réussi à rentrer le moindre tir », se lamentait Taylor Jenkins. « Notre défense était bien en place mais notre attaque n’a jamais réussi à se mettre en route. »

– Une première mi-temps catastrophique pour Memphis. Tenu à 34 points, Memphis a également connu des records de nullité dans d’autres secteurs du jeu (aux tirs avec 28% de réussite seulement et à 3-points avec 14% seulement à 2/14) alors que les Mavs terminaient eux sur un nouveau record de saison aux contres (12). Dallas en a aussi profité pour établir son record du plus petit nombre de points encaissés en première mi-temps cette saison. Une soirée à oublier pour les Grizz…

TOPS/FLOPS

✅Luka Doncic. Le Slovène retrouve sa meilleure forme ! Après 41 points face aux Raptors la semaine dernière, le voilà qui claque 37 points à 13/25 au tir. Avec 11 rebonds, 9 passes et 3 interceptions, il a même vécu une soirée aussi faste que tranquille, sans être mis sous pression par des Grizzlies maladroits.

✅Kristaps Porzingis. Comme Luka Doncic, arrêté pendant un certain temps en janvier, Kristaps Porzingis retrouve ses jambes de match. Hier soir, il n’a pas forcément brillé offensivement mais il s’est bien rattrapé défensivement, avec un record de saison à 6 contres, plus 15 points et 8 rebonds pour une très belle copie finale.

✅Ja Morant. Il a été le seul à surnager chez les Grizzlies. Avec 35 points, 13 rebonds et 6 passes, le meneur s’est démultiplié, allant plusieurs fois cherché son propre rebond, si ce n’est une, parfois deux ou trois fois sur la même action. Mais, revers de la médaille, Ja Morant a aussi beaucoup perdu de ballons, avec 7 « turnovers » et un 14/31 final aux tirs qui n’est pas si glorieux que ça…

⛔Jaren Jackson Jr. Le lieutenant de Ja doit encore gagner en constance. C’est la prochaine étape des Grizzlies, si ces derniers veulent bel et bien devenir des prétendants au titre à l’Ouest. Hier soir, le triple J n’a pas été bon, effacé à 10 points et 4 rebonds seulement, le tout à un 4/17 aux tirs qui fait mal aux yeux.

⛔Zaïre Williams. Dans le cinq majeur des Grizzlies, Zaïre Williams n’a pas été non plus en réussite. À 4/13 aux tirs dont 1/8 à 3-points, le protégé de King James était dans un soir sans. Mais De’Anthony Melton (5/16) n’y était pas non plus, comme les 4 titulaires aux côtés de Morant qui finissent à 10/40 aux tirs en cumulé !

LA SUITE

Dallas (27-20) : prochain déplacement à Golden State, dans la nuit de mardi à mercredi

Memphis (32-17) : fin du « road trip » de quatre match à San Antonio, dans la nuit de mercredi à jeudi