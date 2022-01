Le Jazz manque la balle de match face aux Warriors

Dans un match sans adresse, c’est la meilleure défense de la ligue qui a pris le dessus sur la meilleure attaque de la NBA. Les Warriors étaient privés de Draymond Green, Klay Thompson et Andre Iguodala, alors que le Jazz avait fait le déplacement sans Donovan Mitchell ni Hassan Whiteside.

Les deux équipes rivalisent d’adresse extérieure pour débuter le match. 15 points du duo Stephen Curry – Andrew Wiggins répondent aux 18 de la paire Bojan Bogdanovic – Mike Conley, et les Warriors prennent les devants (33-29). Déjà auteur de deux tirs primés en premier quart-temps, Damion Lee double son capital pour mettre Utah dans les cordes (39-29). La défense du Jazz serre alors la vis pour stopper l’hémorragie. Rudy Gay les ramène dans le coup, avant que l’ancien Warrior, Eric Paschall, ne leur donne l’avantage, mais un 3-points de Jordan Poole permet à Golden State de rentrer aux vestiaires à +1 (55-54).

Malgré un Stephen Curry de nouveau maladroit de loin, les Warriors entament le troisième quart temps sur un 12-4 derrière l’agressivité de Poole et une défense qui se durcit. Le Jazz s’accroche mais deux interceptions de suite de Gary Payton II pousse l’écart à +13 (79-66). Il faut un 12-0 mené par le trio Gobert – Gay – Clarkson à cheval sur la fin de la troisième et début de la quatrième période pour complètement inverser la tendance et donner trois longueurs d’avance au Jazz (86-83) !

Andrew Wiggins relance Golden State avant que les deux défenses ne prennent le dessus (89-89). Alors que les points se font rare, un rebond offensif suivi d’un 2+1 de Kevon Looney donnent 5 points d’avance aux Warriors (94-89). Muets depuis plus de 3 minutes, un 3-points de Bogdanovic suivi d’un stop défensif donnent la balle de match au Jazz.

Malheureusement pour Utah, le tir de loin du Croate fait gamelle et la claquette de Royce O’Neale échoue sur le cercle pour offrir une nouvelle victoire étriquée aux Warriors.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les ballons perdus coûteux du Jazz. Avec 12 ballons perdus dans le match, les hommes de Quin Snyder n’ont pas à rougir. Chacune de ces maladresses s’est cependant payée cash puisque les Warriors ont marqué 20 points sur les pertes de balles adverses dont 11 dans le troisième quart-temps lorsqu’ils ont creusé l’écart.

– Rudy Gobert omniprésent mais… blessé sur la fin. Que ce soit en attaque ou en défense, le pivot de l’équipe de France a posé son empreinte sur le match. 7 de ses 18 rebonds sont venus en attaque pour donner de nombreuses secondes chances à ses coéquipiers. Il a également servi d’épouvantail de l’autre côté du terrain. Sa présence dans la raquette a poussé Golden State à rester loin de la peinture. Ils ont en effet pris seulement 18% de leurs tirs près du cercle alors qu’ils tournent cette saison à plus de 33%, d’après Cleaning The Glass. Mais blessé au mollet, il a dû sortir en toute fin de match, remplacé par Eric Paschall.

– La défense de Golden State fait encore la différence. Malgré l’absence de Draymond Green, la défense des Warriors continue d’être intraitable. Après le 11-0 du Jazz pour entamer le dernier quart-temps, Golden State a limité son adversaire à 2/16 aux tirs et seulement 6 points lors des 9 dernières minutes du match. Avec un très moyen 31% d’adresse à 3-points, c’est bien l’intensité défensive des Dubs qui leur a permis de remporter la rencontre. Un thème de plus en plus récurrent depuis plus d’un mois.

TOPS/FLOPS

✅ Jordan Poole. De nouveau titulaire pour suppléer à un Klay Thompson touché au genou, il a été le meilleur Warrior cette nuit. Avec 20 points, il a terminé meilleur marqueur de son équipe et comme face à Houston il a agressé la défense d’Utah sans relâche. Il a également été l’auteur de l’action du match, en faisant tomber Jordan Clarkson avec un cross avant de marquer à 3-points derrière.

✅ Otto Porter Jr. Titulaire à la place de Draymond Green, il continue d’être solide. Il a terminé avec 13 points, 8 rebonds, 3 interceptions, et a été essentiel en défense pendant toute la rencontre.

✅ Damion Lee. Son 4 sur 6 à 3-points en sortie de banc a été précieux dans un match où les Warriors ont manqué d’adresse.

✅ Rudy Gobert. Le pivot du Jazz a fini la rencontre avec un nouveau double-double (12 points, 18 rebonds) et il a été omniprésent pendant toute la rencontre.

✅ Bojan Bogdanovic. L’ailier est passé à un cheveu d’offrir la victoire avec son équipe. Il a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 21 points.

⛔ Stephen Curry. En difficulté en 2022, le double MVP n’a marqué que 13 points cette nuit et a raté 9 de ses 10 tirs primés, dont de nombreux tirs ouverts. Il a toutefois distribué 6 passes décisives et a été précieux en défense.

⛔ Jordan Clarkson. Le sixième homme du Jazz a lui aussi connu une soirée compliquée, terminant à 3 sur 13 aux tirs.

LA SUITE

Golden State (34-13) : les Warriors enchainent avec un deuxième choc de suite, cette face à Dallas.

Utah (30-17) : le Jazz fait de même avec un déplacement à Phoenix pour faire face à la meilleure équipe de la ligue.