Stats & Highlights | Les Pistons surprennent le champion en titre, les Sixers et les Mavs gardent le rythme

Après des victoires à Boston et Brooklyn, les Clippers ont connu un retour à la maison compliqué contre les Wolves. Même destin pour les Bucks qui s’inclinent, après six victoires de suite, face aux faibles Pistons. La grosse surprise de la soirée !

Les Sixers ont évité une telle mésaventure, en écrasant les Rockets en seconde période. La franchise texane (8 défaites de rang) est de nouveau dans une très, très mauvaise passe. Enfin, Dallas s’est payé Denver.

Philadelphie – Houston : 133-113

Alors que les Rockets sont la pire équipe de l’Ouest et qu’ils évoluaient sans Kevin Porter Jr. et Christian Wood (suspendus), les Sixers ont mis une mi-temps à faire la différence. Joel Embiid était pourtant en forme dès le début de rencontre.

Après la pause, le pivot, qui finira avec un triple-double (31 points, 15 rebonds et 10 passes) est bien secondé par Furkan Korkmaz, 22 points à eux deux en troisième quart-temps, et les Sixers passent un 41-29 pour prendre le large. Philadelphie enfonce le clou dans le dernier acte et l’emporte. Quatrième victoire de suite pour Embiid et compagnie.

76ers / 133 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Harris 35 6/15 0/3 2/2 3 3 6 6 1 0 1 1 +20 14 17 D. Green 23 2/3 2/3 0/0 0 1 1 1 2 0 1 1 +8 6 7 J. Embiid 30 12/20 1/2 6/7 5 10 15 10 2 1 6 2 +20 31 44 S. Curry 30 6/13 3/8 0/0 0 5 5 5 2 0 3 0 +25 15 15 F. Korkmaz 36 8/14 3/8 5/5 1 10 11 6 1 1 0 0 +19 24 36 G. Niang 18 3/6 2/5 0/0 0 5 5 0 3 0 0 0 +2 8 10 P. Reed 6 1/3 0/0 0/0 1 0 1 0 2 2 0 0 -1 2 3 A. Henry 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 1 -6 0 0 A. Drummond 17 3/5 0/0 2/2 2 5 7 2 1 1 0 1 +6 8 17 C. Bassey 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -6 2 2 S. Milton 21 2/7 1/3 0/0 0 2 2 2 3 1 0 1 +4 5 6 I. Joe 21 6/9 5/8 1/1 0 2 2 1 3 1 0 0 +9 18 19 Total 50/96 17/40 16/17 12 42 54 33 21 7 12 7 133 Rockets / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 28 6/11 0/4 2/4 0 3 3 5 3 1 0 2 -19 14 18 D. Theis 34 3/13 1/7 0/1 3 6 9 0 4 0 1 1 -10 7 5 E. Gordon 29 4/11 3/5 3/6 1 2 3 3 1 1 3 0 -17 14 8 G. Mathews 30 6/10 4/8 7/8 0 7 7 1 5 0 1 0 -21 23 25 J. Green 27 3/12 1/5 5/6 0 3 3 0 1 0 2 0 -19 12 3 K. Martin Jr. 26 5/9 1/3 0/0 5 3 8 3 1 0 1 0 -5 11 17 D. Nwaba 23 5/7 2/2 0/0 1 2 3 4 0 1 0 1 -7 12 19 D.J. Augustin 16 1/5 1/4 1/2 0 2 2 3 0 0 1 0 -4 4 3 J. Christopher 21 3/9 1/4 6/6 0 2 2 4 1 3 0 0 -2 13 16 D. Nix 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 2 0 +2 0 0 T. Queen 3 1/2 1/2 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 +2 3 4 Total 37/89 15/44 24/33 11 31 42 25 16 6 11 4 113

Milwaukee – Detroit : 106-115

Habituellement ces dernières années, les Bucks n’ont aucun mal à se défaire des Pistons. Sauf que Saddiq Bey est en forme actuellement. Après son shoot décisif contre les Spurs, il colle 34 points aux champions en titre.

Giannis Antetokounmpo et sa bande ont été trop maladroits à 3-pts (24% de réussite). En fin de rencontre, ils tentent de revenir d’un écart de 13 points. Jrue Holiday inscrit un panier et il n’y a plus que cinq points entre les deux formations, à 47 secondes de la fin. Mais Cade Cunningham tue le match dans la foulée.

Bucks / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Antetokounmpo 36 11/21 0/4 9/13 1 9 10 7 2 1 3 0 -12 31 32 K. Middleton 28 3/10 1/6 3/3 1 5 6 2 2 0 2 0 -19 10 9 B. Portis 30 5/12 2/6 0/0 3 11 14 0 3 0 0 0 -9 12 19 J. Holiday 35 11/19 4/8 3/4 2 3 5 5 1 2 2 0 -4 29 30 G. Allen 27 2/11 1/8 0/0 2 2 4 3 0 2 1 0 -18 5 4 D. Cousins 14 3/5 2/4 1/1 0 2 2 0 1 1 0 0 -4 9 10 G. Hill 25 1/6 0/5 1/1 1 2 3 2 1 3 0 1 +11 3 7 P. Connaughton 22 1/5 1/4 0/0 1 2 3 1 1 0 0 0 +5 3 3 R. Hood 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -6 0 1 W. Matthews 19 2/3 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 +11 4 4 Total 39/92 11/46 17/22 11 36 47 21 12 9 8 2 106 Pistons / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Lyles 34 5/12 1/4 0/0 0 7 7 3 4 1 0 0 +4 11 15 S. Bey 39 12/22 8/13 2/2 0 8 8 4 0 1 1 0 +4 34 36 C. Cunningham 37 8/15 3/7 0/0 1 3 4 7 4 0 5 1 +13 19 19 K. Hayes 24 2/5 0/3 1/2 0 2 2 4 2 1 2 0 +3 5 6 H. Diallo 32 5/12 0/2 1/3 2 7 9 5 3 1 1 0 +5 11 16 J. Robinson 23 1/6 1/6 2/4 1 1 2 1 1 1 0 0 +3 5 2 M. Potter 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +1 0 1 L. Garza 15 2/5 0/1 0/0 3 1 4 1 4 0 3 0 +3 4 3 S. Lee 14 0/1 0/0 2/2 0 5 5 4 0 0 1 0 +1 2 9 J. Jackson 20 9/13 5/7 1/1 2 3 5 2 3 1 0 0 +8 24 28 Total 44/91 18/43 9/14 9 38 47 31 21 6 13 1 115

Dallas – Denver : 103-89

Pas de Kristaps Porzingis, pas de problème pour les Mavericks. Les Texans ont profité des moments sur le banc de Nikola Jokic pour faire l’écart en première mi-temps. Ensuite, le MVP 2021 et ses coéquipiers sont revenus dans la partie.

Il n’y avait que quatre points d’écart à huit minutes du terme, mais Luka Doncic (21 points, 15 passes) et sa bande ont passé un 22-10 fatal aux Nuggets. Dans ce dernier quart-temps, les tirs primés des Texans ont fait très mal aux joueurs de Michael Malone. C’est une troisième victoire de suite pour l’équipe de Jason Kidd.

Mavericks / 103 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Finney-Smith 18 4/5 2/3 0/0 0 2 2 0 5 1 2 1 +12 10 11 M. Kleber 31 3/7 2/6 2/2 2 3 5 1 2 2 1 2 +6 10 15 D. Powell 27 5/6 1/1 4/4 1 2 3 0 1 1 0 0 +15 15 18 J. Brunson 34 4/14 2/4 3/3 0 3 3 4 1 2 2 0 +10 13 10 L. Doncic 34 7/18 1/6 6/8 0 8 8 15 5 4 3 0 +25 21 32 T. Hardaway Jr. 22 2/8 1/4 1/1 1 2 3 0 0 1 1 1 -7 6 4 R. Bullock 29 5/11 4/8 1/1 0 2 2 1 1 1 0 0 +11 15 13 S. Brown 10 1/2 1/2 2/2 1 0 1 1 1 0 0 0 +4 5 6 M. Chriss 16 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 1 -3 2 2 F. Ntilikina 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 1 J. Green 17 3/4 0/1 0/0 0 1 1 0 3 0 2 0 -1 6 4 T. Pinson 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 Total 35/78 14/37 19/21 5 23 28 23 21 12 11 5 103 Nuggets / 89 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval A. Gordon 33 7/9 1/3 0/4 1 6 7 2 1 2 3 0 -14 15 17 W. Barton 32 4/12 2/6 2/2 1 3 4 6 4 1 7 0 -8 12 8 N. Jokic 35 11/18 1/4 4/4 4 12 16 3 3 2 3 0 -6 27 38 F. Campazzo 33 2/4 1/2 3/5 0 5 5 5 3 0 3 1 -14 8 12 A. Rivers 19 0/3 0/2 0/0 0 1 1 0 2 0 2 0 -9 0 -4 J. Green 11 0/2 0/2 6/6 2 1 3 0 1 0 1 0 -11 6 6 P. Cornelie 2 0/0 0/0 2/2 0 1 1 0 0 0 0 0 +1 2 3 V. Cancar 11 0/1 0/0 0/0 0 0 0 2 2 0 1 0 -1 0 0 B. Bol 6 2/3 1/1 0/0 1 1 2 0 0 0 2 0 +3 5 4 C. Jones 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 2 2 B. Hyland 25 3/9 0/3 1/2 1 5 6 0 4 0 3 0 -6 7 3 D. Reed 26 1/5 0/2 0/0 1 1 2 2 3 0 0 0 -2 2 2 R. Tucker 4 0/0 0/0 3/4 0 0 0 1 1 1 0 0 -4 3 4 Total 31/67 6/25 21/29 11 36 47 21 24 6 25 1 89

LA Clippers – Minnesota : 104-122

Sale soirée pour les Clippers, dominés dans les grandes largeurs pour leur première à domicile en 2022. Trop de ballons perdus et des Wolves qui dominent dans la raquette, les Californiens ont souffert dès les premières minutes. Minnesota a passé un 17-4 en première mi-temps pour bousculer Los Angeles.

Après la pause, Anthony Edwards frappe à 3-pts et l’écart se creuse. Les Clippers joueront le dernier quart-temps avec leur banc et réussiront un peu à se rapprocher, à 12 points. La réponse est immédiate : Jaden McDaniels et Edwards marquent à 3-pts et enterrent les espoirs d’un comeback.