Ja Morant et Desmond Bane écrasent Brooklyn

À deux jours du probable retour de Kyrie Irving, les Nets n’ont clairement pas rassuré face aux Grizzlies.

Dominés de la tête et des épaules par leurs adversaires du soir (118-104), les joueurs new-yorkais s’inclinent ainsi pour la troisième fois d’affilée et ces trois défaites ont toutes été concédées à domicile, sans qu’il n’y ait énormément de positif à en tirer.

En revanche, tous les voyants sont au vert pour les coéquipiers de Ja Morant (36 points, 6 rebonds, 8 passes) et Desmond Bane (29 points, 8 rebonds), maîtres dans la peinture et jamais réellement inquiétés. Excepté, finalement, dans ce dernier quart-temps où ils se sont légèrement relâchés, lorsque les titulaires de Brooklyn étaient cloués sur le banc.

Il n’empêche que, sûrs de leur force, les hommes de Taylor Jenkins ont réussi à conserver leur avance jusqu’au bout, afin de valider leur cinquième victoire consécutive. Et, ce, dans le sillage d’un Ja Morant, tout juste élu « Player of the week » à l’Ouest, qui n’en finit plus d’impressionner et de régaler les observateurs…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Brooklyn massacré dans la peinture. Si les Grizzlies sont parvenus à décrocher aussi facilement cette victoire, c’est en grande partie grâce à leur domination dans la raquette. Victorieux 62-33 (!) de la bataille au rebond, en captant surtout 24 rebonds offensifs (alors que les Nets n’ont capté que 25 rebonds défensifs…), les joueurs de Memphis ont roulé sur leurs adversaires, à l’intérieur. En témoignent, également, leurs 62 points marqués dans la peinture ou leurs 29 points inscrits en seconde chance. Steven Adams, Ja Morant et compagnie ont donc fait un vrai chantier dans la raquette de Brooklyn, impuissante.

— Ja Morant et Desmond Bane inarrêtables. L’un vise une place au All-Star Game, l’autre le titre de MIP. Ensemble, Morant et Bane ont en tout cas roulé sur les Nets cette nuit. De loin comme de près, les deux joueurs des Grizzlies ont fait la chanson à leurs défenseurs, pendant toute la soirée. C’est simple : dès que Memphis a eu besoin de paniers, sa paire Morant/Bane a répondu présent et trouvé la faille en attaque. Une performance XXL de la part du « backcourt » du Tennessee, également précieux en défense et qui n’en finit plus d’impressionner cette saison. Alors que Dillon Brooks (Covid-19) est toujours absent.

— Les « role players » de Brooklyn ont failli renverser le match. À neuf minutes de la fin, Steve Nash décidait de hisser le drapeau blanc, en alignant ses joueurs du bout du banc, quand les Nets étaient largués au tableau d’affichage (105-79). Sauf que les Grizzlies, qui n’avaient plus qu’à gérer leur fin de partie, se sont relâchés et ont relancé Brooklyn, qui s’est appuyé sur Bruce Brown, Cameron Thomas, Day’Ron Sharpe, Jevon Carter et David Duke Jr. pour recoller, encore et encore. Il a donc fallu que Ja Morant, Desmond Bane et consorts ne reviennent en jeu, afin d’achever cette « second-unit » new-yorkaise revenue jusqu’à -10.

LES TOPS/FLOPS

✅ Le trio Jones/Culver/Clarke. En sortie de banc, et tout en combativité, les très actifs Tyus Jones (12 points, 5 rebonds, 5 passes), Jarrett Culver (12 points, 3 interceptions) et Brandon Clarke (16 points, 7 rebonds) ont été les parfaits relais de Ja Morant, Desmond Bane et Steven Adams. Face à la défense poreuse des Nets, les trois remplaçants des Grizzlies se sont ainsi régalés durant toute la soirée, profitant du manque d’envie et d’énergie adverse pour enquiller points, rebonds offensifs et interceptions. Les « energizers » par excellence, donc.

⛔ Les titulaires de Brooklyn. Comme évoqué ci-dessus, Kevin Durant, James Harden, Patty Mills, Nic Claxton et James Johnson se sont déchirés en beauté cette nuit. Visiblement peu motivé et concerné par ce match, alors que les Nets restaient pourtant sur deux défaites fâcheuses, le cinq de départ new-yorkais a sans doute proposé l’une de ses pires prestations collectives de la saison. Personne n’était dedans, pas même Kevin Durant et James Harden, qui ont certes longtemps caché la misère offensive et défensive de cette équipe de Brooklyn, cruellement en manque de shooteurs extérieurs et de solidité intérieure.

⛔ Jaren Jackson Jr. et Killian Tillie. Si Steven Adams a assuré sous les panneaux, impossible d’en dire autant des deux autres membres du « frontcourt » des Grizzlies. Que ce soit Jackson Jr. (2/12 aux tirs et 0/5 à 3-points) ou Tillie (0/6 aux tirs et 0/3 à 3-points, avec 5 fautes), aucun des deux intérieurs de Memphis n’a ainsi trouvé son rythme en attaque et, plus globalement, n’est rentré dans son match. Match qu’ils se devront justement d’oublier rapidement, même si leurs piètres prestations du jour n’ont pas trop handicapé leur équipe, compte tenu de la faiblesse collective des Nets.

LA SUITE

Brooklyn (23-12) : déplacement à Indiana, dans la nuit de mercredi à jeudi, pour le retour de Kyrie Irving (01h30).

Memphis (24-14) : « back-to-back » à Cleveland, dans la nuit de mardi à mercredi (01h00).