Joueurs de la semaine : DeMar DeRozan récidive

DeMar DeRozan a fait le show en réalisant une performance unique avec deux « buzzer beaters » inscrits en « back-to-back ». Rien que cette prouesse lui aurait valu un trophée, mais avec une belle ligne de stats et quatre victoires en quatre matchs à la clé pour les Bulls, le nouveau chouchou de Chicago n’a clairement pas volé son trophée de meilleur joueur de la semaine,

L’arrière a compilé 27.8 points, 5.3 rebonds et 7.3 passes décisives en moyenne pour remporter sa deuxième distinction de la saison après celle obtenue le mois dernier.

A l’Ouest, Ja Morant a lui aussi envoyé du très lourd lors des trois matchs remportés par Memphis : 34.7 points, 6.7 rebonds et 4.7 passes décisives. Le leader des Grizzlies ne cesse de progresser et son équipe, solide quatrième de sa conférence, avec lui. Ce premier trophée de meilleur joueur de la semaine en carrière est une étape de plus vers la bonne direction pour le meneur et la franchise du Tennessee. Pourquoi pas avec une sélection All-Star comme prochaine étape…