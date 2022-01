Kyrie Irving attendu mercredi face aux Pacers

On ne l’a plus vu sur un terrain depuis le 13 juin 2021, et Kyrie Irving devrait effectuer son grand retour ce mercredi. Comme il n’est toujours pas vacciné, ce sera à l’extérieur, et plus exactement au Gainbridge Fieldhouse, la salle des Pacers. C’est ce qu’annonce The Athletic, et ce n’est pas une surprise puisque le meneur All-Star est sorti du protocole sanitaire, et qu’il s’entraîne avec ses coéquipiers. Le New York Post confirme l’information, même si Steve Nash reste modérément prudent.

« Je pense qu’il est sur le point de revenir. Il s’en rapproche. Nous devons juste nous assurer que nous ne prenons pas de décision hâtive, mais ça arrive » a répondu le coach à propos du retour de son meneur de jeu.

Sur ses impressions, il ajoute : « Il était à l’isolement pendant plusieurs jours, plus de dix je crois. Mais de voir qu’il est aussi bon que ceux qui sont prêts à jouer, et qu’il retrouve son rythme, c’est excitant. On doit lui donner le temps de vraiment retrouver ses jambes, mais pour l’instant, il semble vraiment bien préparé. »

Ce week-end, Kevin Durant en tête, les joueurs avaient exprimé leur satisfaction de recevoir le renfort de Kyrie Irving. D’autant que l’équipe marque le pas, et vient de perdre le leadership de la conférence Est.

« C’est un maître. Il peut shooter à 60, 70% aux tirs si vous ne défendez pas sur lui. C’est un joueur très intelligent » avait énuméré Kevin Durant. « Il s’agit juste pour lui de retrouver son rythme et ses jambes. De notre côté, on va jouer des systèmes pour lui, et on va le chercher sur le terrain. On joue un basket collectif, et il peut s’adapter et faire tout ce qu’il faut, donc il n’y a aucune inquiétude de notre côté. «