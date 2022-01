Les Blazers d’Anfernee Simons (43 points) résistent aux 56 points et 14 passes décisives de Trae Young !

Dans ce duel entre deux équipes très en-deça des ambitions et attentes d’avant-saison, les Blazers étaient sans doute les plus attendus. Malgré l’absence de leur « backcourt » (Damian Lillard et CJ McCollum), ils voulaient réagir après quatre défaites de rang (et même 11 défaites en 13 matches), dont une dernière rouste reçue sur le parquet des Lakers. Ils y sont parvenus cette nuit grâce à un héros inattendu : Anfernee Simons.

Chaque équipe avait beau avoir son lot de joueurs blessés ou placés en quarantaine, aucune des deux n’a eu vraiment de difficulté à trouver le chemin du cercle. Avec un tandem Anfernee Simons – Norman Powell inspiré pour démarrer la rencontre, pour répondre aux attaques du cercle de Trae Young, Portland a pris une légère avance sur le premier quart-temps (36-32), puis à la pause (70-65).

Auteur de quatre paniers à 3-points jusqu’ici, l’arrière des Blazers a doublé la mise dans le seul troisième quart-temps, pourtant dominé par les Hawks, menés par un Trae Young toujours intenable en pénétration et inspiré à la passe, notamment en transition. Avec 40 points inscrits dans cette période, Atlanta repassait ainsi devant (100-105).

Avec seulement deux points marqués dans les cinq premières minutes du quatrième quart-temps, Atlanta a perdu du rythme avec des remplaçants peu inspirés. Les visiteurs ont surtout eu beaucoup de mal à contenir Jusuf Nurkic dessous, qui a largement participé à la reprise de contrôle des Blazers. Malgré deux nouveaux missiles de Trae Young à la toute fin, Portland a tenu jusqu’au bout.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duel Clint Capela – Jusuf Nurkic. Outre le duel d’artilleurs entre Young et Simons, cette bataille intérieure a été particulièrement intéressante, surtout dans le quatrième quart-temps. Si le Suisse a terminé avec un impeccable double-double, sans rater un tir, il a toutefois été très à la peine pour contenir son homologue dans les dernières minutes. Gavé de ballons au poste dans le « money time » et bénéficiant parfois de coups de sifflet avantageux, Jusuf Nurkic y a inscrit 11 de ses 21 points.

– Les Hawks réarmés. Si leur coach, Nate McMillan, venait d’être placé à l’isolement Covid, les Hawks ont tout de même pu récupérer six joueurs faisant le chemin inverse : Kevin Huerter, Danilo Gallinari, Sharife Cooper, Timothe Luwawu-Cabarrot, Onyeka Okongwu et Delon Wright. De quoi gonfler les rotations et mettre de côté les joueurs venus de G-League. Mais hormis les finitions près du cercle du premier cité ou l’activité au rebond du second, ces revenants ont dans l’ensemble peu apporté.

– Un match plaisant. Les amateurs de grosses défenses repasseront mais ce match a été fluide dans l’ensemble avec deux équipes adroites et altruistes en attaque. Pas moins de six joueurs ont terminé avec 21 points ou plus, dont quatre du côté des Blazers.

TOPS/FLOPS

✅ Anfernee Simons. Record en carrière pour l’arrière des Blazers qui n’avait dépassé les 10 points inscrits… qu’à une seule reprise sur ses cinq derniers matches ! Cette nuit, comme son potentiel le laissait entrevoir depuis le début de sa carrière, il a complétement pris feu derrière la ligne à 3-points (9/16), notamment dans le troisième quart-temps. Il n’a pas craqué dans les derniers instants aux lancers-francs pour finir le match.

✅ Trae Young. Record en carrière également et record de cette saison NBA pour le lutin des Hawks qui a fait encore plus fort que son vis-à-vis du soir. Le meneur a été exceptionnel de justesse dans ses choix, variant entre pénétrations et tirs longue distance, tout en continuant à alimenter ses partenaires, avec de bonnes passes de relance en transition. À la clé, un double-double monstrueux, jamais vu depuis James Harden en 2016 avec les Rockets. Son dépit s’est vu sur son visage lorsqu’il a inscrit son dernier panier primé : sa performance de folie n’a pas permis de décrocher la victoire.

✅ Nassir Little. Si Norman Powell a terminé avec un peu plus de points et une meilleure évaluation, on retient tout de même la belle sortie Nassir Little, moins attendu, auteur de son meilleur match de la saison. Actif au rebond, il a affiché une belle confiance derrière l’arc.

⛔ La paire Lou Williams – Danilo Gallinari. Toute petite sortie pour les vétérans des Hawks qui n’ont pas apporté beaucoup de soutien offensif à Trae Young. On retiendra que les deux hommes étaient sur le parquet quand Atlanta a connu un trou d’air à l’entame du quatrième quart-temps.

LA SUITE

Portland (14-22) : réception du Heat, mercredi.

Atlanta (16-20) : déplacement à Sacramento, mercredi.