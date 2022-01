LeBron James et les Lakers terminent l’année en humiliant de tristes Blazers : +33 !

Quelle claque ! Pour leur dernière sortie de l’année 2021, les Lakers n’ont effectivement pas fait dans la dentelle à la désormais Crypto.com Arena.

Guidés par un immense LeBron James (43 points, 14 rebonds, 4 passes) et un super Russell Westbrook (15 points, 13 rebonds, 12 passes), les joueurs californiens ont ainsi explosé d’inquiétants Blazers (139-106). Sans jamais courir après le score de la soirée, à l’occasion de cette partie qui marquait le retour sur le banc de Frank Vogel.

Et, même si cette victoire ne permet, certes, pas à Los Angeles de retrouver un bilan équilibré, elle aura au moins eu le mérite de confirmer la légère embellie observée dans le jeu angeleno depuis maintenant trois matchs. En plus d’enfoncer le Portland de Damian Lillard (18 points, 4 rebonds et 7 passes, mais à 5/15 aux tirs et 1/8 à 3-points…), qui s’incline là pour la quatrième fois d’affilée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— LeBron James, LeBron James, LeBron James… Les superlatifs commencent à manquer pour définir le niveau de jeu proposé actuellement par le « King ». De nouveau utilisé comme pivot par son coach, le joueur de désormais 37 ans a sans doute réussi son meilleur match de la saison, établissant ses records de points et de rebonds, en tout juste 29 minutes. Inarrêtable dans la raquette, et constamment laissé seul (ou presque) à 3-points, « LBJ » a donc roulé sur Portland du début à la fin. Pointant à 15 points après douze minutes, 27 à la mi-temps et 43 au final, donc. Pour son 7e match d’affilée à 30+ points ! Juste royal…

— Los Angeles en démonstration, Portland en décomposition. Il n’y a pas eu de match cette nuit entre les deux équipes. Rapidement en tête d’une dizaine de points, les Lakers n’ont ensuite jamais lâché leur (large) avance, pour finalement s’imposer de 33 points, en inscrivant 139 points au total (leur record de la saison), avec 19 réussites à 3-points et 27 passes décisives pour 7 pertes de balle. Une domination collective, magnifiée par LeBron James, à laquelle n’ont pas su répondre les Blazers, terriblement maladroits et qui ont longtemps existé avec leurs rebonds offensifs ou le coup de chaud de Ben McLemore.

TOPS/FLOPS

✅ Russell Westbrook. Auteur de son 4e triple-double d’affilée (record de franchise de Magic Johnson en 1987 égalé), le meneur All-Star a joué juste de bout en bout. Sans forcer le moindre shoot (5/10), ou presque, le MVP 2017 s’est ainsi contenté de faire jouer ses coéquipiers et de contribuer à sécuriser le rebond défensif. Toujours maladroit à 3-points (0/3) et encore quelque peu dispendieux (4 pertes de balle), le « Brodie » a cependant réalisé une superbe prestation. Sans doute l’une de ses plus propres de la saison, face à son « meilleur ennemi » Damian Lillard.

✅ Malik Monk et Carmelo Anthony. 18 points pour Monk, 16 points pour Anthony. Comme face aux Rockets, les deux feux-follets californiens ont joué les lieutenants de luxe de LeBron James en attaque, sans avoir à forcer leur talent. À 3-points, à mi-distance ou près du cercle, ils n’ont donc pas manqué de faire payer aux Blazers leurs nombreux errements défensifs. Car, quand autant d’espaces sont laissés à de tels attaquants, l’addition devient rapidement salée et la punition se veut souvent sévère…

✅ Ben McLemore et Larry Nance Jr. Difficile de retenir un ou plusieurs éléments côté Blazers, mais il nous fallait tout de même souligner la combativité de la paire McLemore/Nance Jr. Les seuls joueurs de la franchise à vraiment se battre et sortir du lot cette nuit. Dans le premier quart-temps, Ben McLemore s’était distingué avec 16 de ses 28 points inscrits sur la période, pour maintenir Portland en vie. Quant à Larry Nance Jr, certes martyrisé par LeBron James, il s’est démené sous les panneaux (13 points et 9 rebonds, dont 4 offensifs), pour permettre aux siens de respirer un tout petit peu en première mi-temps.

⛔ La « défense » de Portland. 43, 26, 32 puis 38. Soit le nombre de points encaissés, quart-temps par quart-temps, par les Blazers cette nuit. Une performance évidemment indigne pour une équipe qui espère disputer les playoffs en fin de saison. Mais comment pouvait-il en être autrement, au regard des efforts défensifs proposés de bout en bout par Portland ? Constamment en retard sur les rotations défensives, et sanctionnés presque à chaque fois, les coéquipiers de Damian Lillard ont sombré dans ce secteur de jeu, laissant les Lakers shooter à 55% aux tirs et 46% à 3-points. Une vraie déculottée.

LA SUITE

Los Angeles (18-19) : réception de Minnesota, dans la nuit de dimanche à lundi (03h30), pour leur première sortie de 2022.

Portland (13-22) : réception d’Atlanta, dans la nuit de lundi à mardi (04h00), pour leur première sortie de 2022.