Et de huit pour les Bulls !

Après un début de match raté, les Bulls ont bien galéré pour se défaire du Magic, et s’imposer 102-98 devant leur public. Heureusement, Zach LaVine et DeMar DeRozan répondent présent chaque soir, et on les retrouve dans le deuxième quart-temps pour changer le cours du match. DeMar DeRozan est le plus régulier, et il participe à un 20-7 pour donner la main aux Bulls, tandis que Zach LaVine frappe à 3-points avant de rejoindre les vestiaires. Grâce à un « buzzer beater » de Hassani Gravett, le Magic n’a que cinq points de retard (45-40) à la pause.

Au retour des vestiaires, Zach LaVine confirme et Chicago creuse un premier écart (51-42). Mais le Magic s’accroche, et Franz Wagner puis Gary Harris font des misères à la défense de Chicago (53-51). Terrence Ross joue parfaitement son rôle de joker, et c’est finalement Coby White qui permet aux Bulls d’attaquer le dernier quart-temps avec trois points d’avance (69-66).

Les Bulls tiennent le bon bout, et DeMar DeRozan frappe à nouveau face aux remplaçants du Magic. Billy Donovan le remplace par Zach LaVine pour maintenir le danger, et Chicago retrouve ses neuf points d’avance (81-72). Mais jusqu’au bout Orlando va croire au hold-up, et sur des lancers de Wagner, le Magic revient même à -2 à 20 secondes de la fin (98-96). Finalement, c’est une faute Flagrante de RJ Hampton qui permet à DeMar DeRozan d’assurer la victoire des Bulls aux lancers-francs. La 8e de suite !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Début de match raté. De retour devant leur public, avec Billy Donovan aux commandes, les Bulls ont raté leur entame avec sept tirs de suite ratés, et un 1 sur 9 à 3-points en douze minutes. Chicago termine ce premier quart-temps à 5 sur 22 aux tirs.

Le talent individuel. Si Chicago ne distribue que 17 passes, ce n’est pas parce que les joueurs l’ont joué perso. La balle a bien circulé, il y avait du mouvement, mais c’est juste que les tirs ne rentraient pas dedans… Résultat : c’est sur du un-contre-un que LaVine et DeRozan ont souvent fait la différence.

TOPS/FLOPS

✅ Zach LaVine. Comme la plupart de ses coéquipiers, il n’était pas dans un grand soir au niveau de l’adresse, mais il a frappé quand il le fallait. Au début de la 2e mi-temps pour creuser un premier écart, puis dans le « money time ». Le tout avec élégance et technique, comme sur ce « step-back » sur le nez de Terrence Ross.

✅ Franz Wagner. Le Magic a visé juste avec cet ailier à la technique et à la vision du jeu très avancées. On pensait que ce n’était qu’un shooteur mais il peut créer pour les autres, que ce soit sur pick-and-roll ou sur transition. Son entame de match est parfaite, et c’est lui, avec sang froid, qui fait trembler les Bulls dans la dernière minute.

✅ Wendell Carter Jr. L’intérieur n’a pas manqué ses retrouvailles avec son ancien public. Surmotivé, il signe un match plein, et il a tenu la baraque quand ses coéquipiers n’en mettaient pas une. Comme dans le 2e quart-temps lorsque le Magic n’en mettait plus une. Comme Wagner, il peut créer pour les autres, et il a un bel avenir comme « point forward ».

✅ ⛔ DeMar DeRozan. Impression mitigée pour le meilleur joueur de la semaine et le héros du week-end. Maladroit à 2-points comme aux lancers-francs, il a du mal à se mettre en route, et il a essentiellement scoré sur des exploits individuels. On retiendra tout de même qu’il inscrit les lancers de la victoire.

⛔ Lonzo Ball. Retour délicat pour le meneur de jeu des Bulls fâché avec son tir avec un vilain 1 sur 8 aux tirs. Même s’il a plutôt bien défendu et qu’il a créé pour les autres, Chicago était plus efficace avec Coby White sur le terrain.

LA SUITE

Chicago (25-10) : petite pause avant de recevoir des Wizards revanchards vendredi.

Orlando (7-31) : réception mercredi des Sixers.