Le trio Conley-Mitchell-Bogdanovic fait la loi à New Orleans

Les Jazzmen auront vite rebondi après leur défaite face aux Warriors, et ce sont les Pelicans qui en ont fait les frais, en subissant le courroux du trio Conley-Mitchell-Bogdanovic au retour des vestiaires.

Les Pelicans ont fait jeu égal avec le Jazz en premier quart-temps, grâce au retour remarqué de Jonas Valanciunas et à l’appui de Nickeil Alexander-Walker (24-23). Le Jazz a réagi par l’intermédiaire de Rudy Gobert mais il a fallu attendre la fin du deuxième quart-temps pour voir Utah prendre les commandes, sur un 3-points et un drive de Donovan Mitchell (49-52).

Les Jazzmen ont alors haussé le ton dès le retour des vestiaires, avec Mike Conley en détonateur avec ses deux missiles à 3-points. Donovan Mitchell a suivi avec un tir à mi-distance tandis que Bojan Bogdanovic a fait feu à son tour pour porter la marque à 55-67.

Plus sereins, les hommes de Quin Snyder ont alors su gérer l’écart et les coups d’éclat de Jonas Valanciunas (25 points). Les Pelicans sont tout de même revenus à -3 en début de quatrième quart-temps sur un lay-up de Nickeil Alexander-Walker (79-82) avant de plonger pour de bon suite à un 11-2 alimenté par le duo Mitchell-Gay de loin et le 2+1 de Jordan Clarkson (81-93).

Donovan Mitchell et Bojan Bogdanovic ont sorti de gros tirs à la fin pour assurer le coup, Royce O’Neale mettant le point final d’un dunk en contre-attaque pour valider le succès des siens, 115-104.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un Jazz à réaction. Utah a un peu joué avec le feu en restant sous la pression des Pelicans, pratiquement jusqu’au bout. En mode diesel, les troupes de Quin Snyder ont été malmenés en première mi-temps avant de réagir, et même sur la fin, alors qu’ils menaient au score, il a fallu deux gros paniers à 3-points de Donovan Mitchell et Bojan Bogdanovic pour assurer le coup. Presque de quoi se faire peur…

– Les Pelicans ont sorti l’arrosoir. Les Pelicans ont connu de grosses difficultés en terme d’adresse au tir cette nuit, rendant un triste 39/97 au tir dont 12/46 à 3-points (26.1%) avec Brandon Ingram et Nickeil Alexander-Walker en principaux arroseurs, à 1/7 de loin. Le contraste a été saisissant avec le Jazz, dans l’adresse (19/39) mais aussi la sélection de tirs, ont été bien meilleures que celle de leurs adversaires du jour.

TOPS/FLOPS

✅ Donovan Mitchell. Un match de patron en 34 minutes et surtout des paniers importants, pour repousser les Pelicans au cours de la rencontre ou pour tuer le match dans le final avec ce 3-points en fin de possession devant Josh Hart qui a un peu coupé les jambes des locaux sur la fin. Meilleur marqueur du match avec 29 points, il a été le leader de l’attaque aux côtés de Mike Conley et Bojan Bogdanovic.

✅ La paire Conley-Bogdanovic. Les deux lieutenants de « Spida » ont répondu présent sur deux moments forts. Le premier a remis son équipe à l’endroit dès le début du troisième quart-temps après un une première mi-temps compliqué. Le deuxième a mis deux gros tirs à 3-points pour tuer définitivement les espoirs des Pelicans. Mike Conley a terminé avec 22 points et 7 passes tandis que Bojan Bogdanovic a fini avec 21 unités.

⛔ Brandon Ingram. Retour rouillé pour le leader offensif des Pelicans qui a connu un match sans en se trouant en beauté avec son 3/18 au tir. L’ailier a bien tenté de se rattraper en délivrant 7 passes décisives, mais peut regretter d’avoir arrosé à ce point, New Orleans ayant échoué de peu au final.

LA SUITE

New Orleans (13-24) : les Pelicans enchaînent en « back-to-back » dès ce soir avec la réception de Phoenix.

Utah (27-10) : Les Jazzmen poursuivent leur route, direction Denver où ils seront attendus mercredi.