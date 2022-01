Stats & Highlights | Les Pistons sur le fil, les Nuggets tranquilles

Après presque deux semaines sans victoire, les Pistons ont enfin mis fin à leur série de défaites (4 de suite, 18 sur les 19 derniers matches). Il a fallu aller en prolongation, mais ils ont pris leur revanche face aux Spurs.

Les Nuggets, eux, ont facilement disposé des Rockets, toujours en souffrance avec 7 défaites d’affilée et qui connaissent désormais des problèmes au sein du groupe…

Detroit – San Antonio : 117-116 (a.p)

Après une très large victoire dans le premier affrontement entre les deux équipes en début de semaine, les Spurs ont connu un second duel moins heureux contre Detroit. Tout avait pourtant bien commencé, avec une avance de 17 points en deuxième quart-temps.

Les Pistons réagissent pour prendre les commandes en fin de troisième acte et ils ont même 9 points d’avance en dernier quart-temps. Les deux formations ne se quittent plus jusqu’au tir décisif de Saddiq Bey, en prolongation, à deux secondes de la fin.

Pistons / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval S. Bey 47 7/23 2/12 5/6 4 13 17 3 4 2 5 0 +11 21 21 L. Garza 40 7/12 1/2 5/8 9 5 14 0 4 1 3 0 +15 20 24 H. Diallo 50 13/32 0/4 8/9 5 9 14 4 2 5 3 2 +4 34 36 D. Walton Jr. 40 3/11 1/5 4/4 2 4 6 6 1 4 4 0 +7 11 15 C. Stanley 36 6/8 3/4 4/4 1 2 3 1 4 0 1 1 +11 19 21 J. Pickett 5 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 2 1 -6 0 1 J. Robinson 23 3/7 2/4 0/2 0 1 1 3 4 0 0 1 -7 8 7 M. Potter 13 2/5 0/2 0/0 1 1 2 0 2 0 1 1 -13 4 3 D. Sirvydis 5 0/0 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 -7 0 3 J. Paige 7 0/3 0/2 0/0 0 1 1 1 2 0 1 0 -10 0 -2 Total 41/101 9/35 26/33 22 41 63 18 23 12 20 6 117 Spurs / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Johnson 38 4/18 2/6 2/4 3 4 7 1 4 1 3 0 0 12 2 J. Poeltl 36 6/11 0/0 3/6 5 7 12 5 5 1 6 1 +5 15 20 D. White 42 5/13 0/4 8/10 1 2 3 14 5 1 4 1 0 18 23 T. Jones 32 6/10 0/1 3/3 3 4 7 3 2 0 1 0 -6 15 20 D. Vassell 41 7/16 5/12 0/0 0 4 4 4 3 3 1 0 -4 19 20 D. Eubanks 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 3 0 0 0 -4 0 0 J. Wieskamp 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 +8 0 0 J. Landale 17 3/4 0/1 2/2 1 3 4 0 2 0 0 1 -5 8 12 B. Forbes 35 10/22 5/10 2/3 0 7 7 2 1 0 0 0 +9 27 23 J. Primo 15 1/7 0/5 0/0 0 4 4 1 2 1 1 0 -8 2 1 Total 42/102 12/40 20/28 13 35 48 30 27 8 16 3 116

Houston – Denver : 111-124

Les Rockets avaient bien entamé cette partie, prenant 11 points d’avance en premier quart-temps. Ensuite, la défense texane a explosé face à Facundo Campazzo, encaissant 47 points en deuxième quart-temps !

Les Nuggets ont quasiment plié le match, et sans savoir qu’à la pause, dans le vestiaire, la situation était très tendue avec Christian Wood et Kevin Porter Jr., puisque ce dernier a carrément quitté la salle… Campazzo enfonce encore un peu plus le clou en fin de troisième quart-temps pour un succès facile de Denver, le troisième de suite.