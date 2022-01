Les Nets surpris à domicile par des Clippers bis

Les Clippers démarrent en artillant de loin, et mettent tout pour cette entame de rencontre. Le duo Reggie Jackson – Eric Bledsoe prend les choses en main, et vont marquer trop facilement dans la peinture, profitant de la lenteur de LaMarcus Aldridge. Nic Claxton entre en jeu, et apporte rapidement en gobant plusieurs rebonds précieux.

Le collectif local retrouve ses automatismes, mais les Californiens, malgré une pluie d’absence, ne lâchent pas le morceau. Kevin Durant fait son match (16 points), mais à la pause, Brooklyn n’a que deux possessions d’avance (53-49).

Les deux formations retrouvent le parquet en se lançant dans un petit concours à 3-points. Patty Mills plante trois tirs longue distance de suite, et James Harden lui emboite le pas (16 points dans le 3e quart pour « The Beard »). Mais les Clippers se battent comme de beaux diables, se jettent sur chaque ballon, et malgré l’absence de leurs cadres habituels, perturbent les locaux. Terence Mann et Amir Coffey punissent à longue distance, et les Angelinos mettent un gros coup de climatiseur sur le Barclays Center, et s’imposent (120-116).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Nic Claxton, impact immédiat. L’intérieur gaucher, un peu trop souvent gêné par un physique fragile, a été l’étincelle venue du banc pour les siens en première période. Avec 8 points, 7 rebonds, 1 interception en 8 minutes, l’ancien de Georgia a montré qu’il pouvait apporter dans la peinture, et ses longs segments sont une force de dissuasion par séquence pour des Nets dont le secteur intérieur est souvent montré du doigt.

– The Beard, un troisième quart de feu ! 16 points, avec un solide 3/4 à 3-points, 3 rebonds et 3 passes, James Harden a mis tout le monde d’accord lors du 3e quart-temps. Insaisissable durant ce passage, il a montré qu’il était revenu (presque) à son meilleur niveau après un début de saison assez compliqué.

– Patty Mills, moment(s) d’absence. Inspiré en attaque, le shooteur Australien a aussi montré de belles dispositions en défense, mais a commis deux fautes stupides à l’entrée du « money time » qui ont perturbé l’équilibre des siens. Après un contact sur Reggie Jackson où l’ancien des Pistons ne présentait aucun danger, puis une faute offensive pour un écran où son bras était largement décollé du corps, il a été sorti pour six fautes à cinq minutes du terme. Steve Nash lui a jeté un regard très froid lorsqu’il s’est dirigé vers son siège sur le banc…

– 22-9 gagnant pour les Clippers ! Les Nets semblaient en contrôle des opérations à l’entame du money time, mais les hommes de Brian Shaw ont joué le coup à fond. Eric Bledsoe a parfaitement mené la barque, et les seconds couteaux Terence Mann et Amir Coffey ont profité des largesses laissées par les locaux pour sanctionner de loin. Résultat : un 22-9 durant les quatre dernières minutes aux Nets, et une belle victoire pour démarrer l’année.

TOPS/FLOPS

✅ Eric Bledsoe. Le musculeux meneur des Clippers est le patron temporaire de l’équipe en l’absence de Paul George et de Kawhi Leonard, et il fait le travail. Avec 27 points, dont 4 tirs à 3-points, 4 passes, 3 rebonds, 3 interceptions et 2 contres, l’ancien « Baby LeBron » a fait la misère aux Nets, qui n’ont jamais su le contrôler. Précieux lors du money time, il a beaucoup apporté des deux côtés du parquet.

✅ Brian Shaw. Appelé à remplacer Tyronn Lue le temps de son absence, l’ancien technicien des Lakers a établi un plan de jeu parfait pour ce duel face à l’ogre Brooklyn. Avec un effectif retouché et diminué, il a réussi à faire passer son message, et ses joueurs se sont battus comme des affamés durant toute la rencontre.

⛔ Serge Ibaka. Encore limité par son récent souci de dos et en manque de rythme, Serge Ibaka a tenté de montrer la voie aux jeunes coéquipiers qui l’entourent. Même s’il a gobé quelques rebonds, l’international ibère n’est pas encore au niveau attendu. Il sera sans doute plus en jambes dans quelques semaines, mais son manque de mobilité actuelle handicape un peu trop son équipe en défense.

LA SUITE

Brooklyn (23-11) : toujours à domicile pour y affronter les Grizzlies (nuit de lundi à mardi, à 01h30).

LA Clippers (19-18) : retour à domicile pour y affronter les Timberwolves (nuit de lundi à mardi, à 04h30).