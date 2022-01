Giannis Antetokounmpo et les Bucks démarrent parfaitement l’année

Les Bucks ont refermé leur si joli chapitre « 2021 » en commençant le « 2022 » par une véritable démonstration de force offensive et collective, face aux Pelicans (136-113).

Portés par un excellent Giannis Antetokounmpo, auteur d’un très gros triple-double (35 points, 16 rebonds, 10 passes), les champions en titre enchaînent ainsi un sixième succès d’affilée, face à cette équipe de New Orleans qui restait tout de même sur cinq victoires en six matchs.

Un résultat somme toute logique pour les joueurs de Milwaukee, certes privés de Khris Middleton, qui ont signé une très bonne deuxième mi-temps (remportée 72 à 57) pour venir à bout d’adversaires accrocheurs, mais dominés sur la durée, sans Brandon Ingram ni Jonas Valanciunas.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Premier récital de l’année pour Giannis Antetokounmpo. Réussir un triple-double dès le 1er janvier n’est pas commun, puisqu’il n’y en avait eu que 10 avant cette nuit. Et réussir un triple-double à 35+ points est carrément unique, puisque le « Greek Freak » est désormais le seul à y être parvenu. À sa main, le MVP des Finals en titre s’est baladé toute la soirée dans la faible raquette des Pelicans. Incapables de tenir le choc physiquement, ses différents défenseurs ont explosé à (presque) chaque contact avec lui. Agressif et également en phase avec son shoot, le « franchise player » des Bucks débute ainsi 2022 en fanfare.

— Un quart-temps et ça part pour Milwaukee. Après douze premières minutes symboliques d’un lendemain de réveillon, c’est-à-dire mollassonnes et nauséeuses, les Bucks ont commencé à rentrer dans leur match à partir du second quart-temps. Avec une adresse à 3-points retrouvée (23/48 à l’arrivée), les champions en titre ont ainsi dynamité la défense de Pelicans accrocheurs, mais trop limités et affaiblis. Et, au retour des vestiaires, les visiteurs n’ont pu que lâcher prise face aux déferlantes derrière l’arc des locaux, également maîtres dans la peinture, grâce à Giannis Antetokounmpo.

TOPS/FLOPS

✅ Le collectif de Milwaukee. Dans l’ombre de Giannis Antetokounmpo, et en l’absence de Khris Middleton, plusieurs autres joueurs des Bucks ont profité de la venue des Pelicans pour soigner leurs statistiques, à l’occasion de leur premier match de l’année. C’est le cas de Jordan Nwora (23 points), Jrue Holiday (21 points, 6 passes), Grayson Allen (16 points) ou encore Bobby Portis (14 points, 6 rebonds), parfaits relais de leur « franchise player » aujourd’hui. Quasiment tous insolents de réussite à 3-points, ils illustrent ainsi la belle force de frappe collective dont a pu disposer cette nuit Milwaukee, en attaque.

✅ Jaxson Hayes. Seul joueur des Pelicans à afficher un visage séduisant, celui qui se fait surnommer « Jax » a confirmé ses bonnes dispositions du moment, en compilant 23 points et 7 rebonds, en 28 minutes en sortie de banc. Giannis Antetokounmpo excepté, le pivot de 21 ans était plus athlétique et aérien que les autres intérieurs des Bucks et ces qualités lui ont permis de faire mal à Bobby Portis, DeMarcus Cousins voire Jordan Nwora. Une performance intéressante, et à reproduire, de la part du jeune joueur de NOLA, qui a très vite été préféré à Willy Hernangomez, en l’absence de Jonas Valanciunas.

⛔ La réussite aux lancers de New Orleans. Avec seulement 19 lancers-francs inscrits, en 30 tentatives (dont un 3/9 pour le seul Josh Hart…), les Pelicans se sont tirés eux-mêmes une balle dans le pied, cette nuit. Notamment en première mi-temps, où leur vilain 8/16 sur la ligne s’est cruellement fait ressentir, quand le match était encore serré au tableau d’affichage. Ensuite, les Bucks ont pris confiance et ont passé la seconde, tandis que les joueurs de la Nouvelle-Orléans, dépassés en défense et également privés de Brandon Ingram, n’ont plus donné signe de vie.

LA SUITE

Milwaukee (25-13) : réception de Minnesota, dans la nuit de dimanche à lundi (03h30), pour leur première sortie de 2022.

New Orleans (13-23) : réception d’Atlanta, dans la nuit de lundi à mardi (04h00), pour leur première sortie de 2022.