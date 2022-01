Les Warriors envoient un message en s’imposant à Utah

Sans Draymond Green, les Warriors s’imposent 123-116 sur le parquet du Jazz, et c’est la première défaite en sept matches des coéquipiers de Rudy Gobert (20 points, 19 rebonds). Devant son chaud public, Utah pensait avoir fait le plus dur dans le 3e quart-temps, en effaçant un déficit de 16 points. Avec Bojan Bogdanovic et Royce O’Neale pour frapper de loin, le Jazz signe un 19-5 pour prendre les commandes du match (79-74) et inscrire 41 points dans le seul 3e quart-temps !

Mike Conley enfonce le clou au début du 4e quart-temps, et l’écart flirte avec les 10 points d’écart. Mais les doublures des Warriors relancent la machine avec un épatant Andre Iguodala et un Otto Porter Jr sur un nuage. Stephen Curry revient en jeu, et c’est lui, à 3-points, qui égalise (101-101). Golden State joue à la perfection, et signe un 7 sur 7 aux tirs pour prendre les commandes avec huit points de suite d’Andrew Wiggins (111-106).

Le Jazz s’accroche avec Bogdanovic, mais Curry, encore lui, plante deux nouveaux 3-points de suite, et c’est Iguodala, aussi à 3-points devant les grands bras de Gobert, qui assomme le Jazz à 40 secondes de la fin (119-112). Gobert a beau enchaîner les dunks, Curry assure la victoire des Warriors aux lancers-francs (123-116).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Poole remplaçant. Steve Kerr prépare clairement le retour de Klay Thompson, présent sur le banc, puisque Jordan Poole était remplaçant pour la première fois de la saison. C’est Gary Payton II qui a débuté à l’arrière, et il a été décisif par sa défense sur Donovan Mitchell. Quant à Poole, il a eu du mal à entrer dans le match, mais il participe au comeback des Warriors au début du 4e quart-temps.

La boîte de Jazz. Comme les Raptors en 2019, Utah avait décidé de prendre Stephen Curry en boîte, avec Royce O’Neale collé à ses basques, et avec quatre autres joueurs en zone. Le meneur des Warriors n’a pas forcé, et son jeu sans ballon a été remarquable. Il s’est souvent planqué dans le coin pour permettre à ses coéquipiers d’avoir de l’espace. Ensuite, il a attendu le deuxième quart-temps pour trouver des brèches. Et c’est lui, dans le 4e quart-temps, qui fait très mal avec ses bombes de loin.

Utah en difficulté à domicile. C’est la 7e défaite dans leur salle des joueurs de Quin Snyder. Meilleure équipe à l’extérieur de sa conférence avec seulement trois défaites, le Jazz n’est pas souverain sur son parquet, et ça lui coûte sans doute la 1ère place de la conférence.

Le collectif des Warriors. Pas de Green, le meilleur passeur, et pourtant, les coéquipiers de Stephen Curry délivrent 39 passes décisives. C’est leur record de la saison, et la deuxième marque toutes équipes confondues.

TOPS/FLOPS

✅ Andre Iguodala. Il plante le 3-points qui enterre les espoirs du Jazz, et surtout son influence sur le jeu est grandissante. Le MVP des Finals 2015 est tout sauf en pré-retraite, et en l’absence de Draymond Green, il s’est comporté en patron de la défense. C’est aussi lui relance les Warriors au début du 4e quart-temps, et les remplaçants sont en confiance avec lui à leurs côtés.

✅ Stephen Curry. Il a laissé le jeu venir à lui, et dès que son garde du corps Royce O’Neale s’est reposé, il a frappé. Son retour en jeu dans le 4e quart-temps est décisif, et Joe Ingles a pris vent sur vent. Snyder a compris qu’il ne pouvait pas reposer Conley et O’Neale, mais les dégâts étaient déjà faits.

✅ Otto Porter Jr. Quel début de match ! Titulaire à la place de Draymond Green dans ce rôle d’ailier-fort à tout faire, l’ancien ailier des Wizards réalise un premier quart-temps exceptionnel. Il était tout simplement partout, et il s’épanouit réellement dans les systèmes de Golden State. Dans le dernier quart-temps, il fait mal avec son « move signature », ce « pull up jumper » sur sa gauche à 4-5 mètres.

✅ Rudy Gobert. Le Français n’est pas loin d’être le meilleur joueur de la rencontre tant il a posé de problèmes aux Warriors, et il est le seul joueur du Jazz à terminer avec un +/- positif. Il loupe le double « double-double » pour un rebond, et sa maîtrise du pick-and-roll a posé de gros soucis à la défense de Golden State. Hassan Whiteside absent, il a dû surveiller ses fautes, mais il n’a vraiment rien à se reprocher.

⛔ Donovan Mitchell. Il était impatient de défier les Warriors, et il s’est troué… Un vilain 4 sur 19 aux tirs que les rebonds offensifs de Gobert ne sauvent pas. On ne peut pas vraiment dire qu’il a forcé, et c’est tout simplement qu’il n’était pas dans un bon soir, et il a eu le mérite d’essayer de faire tourner la boutique en jouant pour Gobert et Bogdanovic.

LA SUITE

Utah (26-10). Déplacement à la Nouvelle Orléans lundi soir.

Golden State (28-7). Nouveau test avec la réception du Heat lundi.