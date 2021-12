Stats & Highlights | Miami rebondit, New Orleans se venge, Houston sourit encore

La défaite des Suns contre les Warriors place les Rockets dans une situation étonnante : avec cinq succès de rang, ils sont l’équipe en forme du moment ! Pour une formation qui sortait de 15 défaites d’affilée, et qui reste avant-dernière de l’Ouest, c’est cocasse.

Les Pacers, eux, aimeraient bien gagner à nouveau mais le réveil du Heat provoque une quatrième défaite de suite pour la franchise d’Indiana. Enfin, les Pelicans ont pris leur revanche face aux Mavericks, après la gifle encaissée il y a deux jours.

Indiana – Miami : 104-113

Toujours privé de Jimmy Butler, le Heat avait besoin d’une victoire. Kyle Lowry (26 points) et les shooteurs ont rempli cette mission. Adroits de loin en début de rencontre, les joueurs de Miami ont rapidement pris plus de 10 points d’avance.

Les Pacers ont certes réagi dans la foulée et été accrocheurs pendant trois quart-temps, mais ils ont cédé dans le dernier, plombés par leur maladresse derrière l’arc. Quatrième revers de rang pour Indiana.

Pacers / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Craig 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -7 0 0 M. Turner 34 7/11 3/6 3/5 1 3 4 1 5 0 1 3 -4 20 21 M. Brogdon 39 4/14 1/7 5/6 1 3 4 7 3 0 4 0 0 14 10 C. LeVert 37 8/16 1/5 10/11 1 1 2 3 0 2 1 0 -10 27 24 C. Duarte 37 6/15 1/6 2/3 0 4 4 1 2 2 1 0 -5 15 11 D. Sabonis 37 5/8 0/1 4/4 4 12 16 3 4 2 5 0 +1 14 27 I. Jackson -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 O. Brissett 21 2/4 1/2 0/2 2 1 3 0 2 0 0 0 -8 5 4 B. Wanamaker 4 1/1 0/0 0/0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 2 6 J. Lamb 11 1/7 1/5 0/0 1 3 4 2 1 0 0 0 -4 3 3 K. Martin 16 1/3 1/3 1/2 1 0 1 0 1 0 0 0 -8 4 2 Total 35/80 9/36 25/33 12 27 39 20 19 7 12 3 104 Heat / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P.J. Tucker 31 3/6 0/0 0/0 2 4 6 4 2 2 0 2 +4 6 17 D. Dedmon 23 3/5 1/1 0/0 2 4 6 2 2 1 0 0 +11 7 14 K. Lowry 38 9/18 6/13 2/2 0 3 3 9 5 0 4 0 +7 26 25 T. Herro 34 7/16 3/4 1/1 0 5 5 1 3 1 2 0 -2 18 14 D. Robinson 30 7/11 4/7 6/7 0 2 2 1 1 0 1 0 +10 24 21 U. Haslem 6 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 0 1 C. Martin 18 1/4 0/1 2/3 2 3 5 3 1 0 0 1 +8 4 9 O. Yurtseven 19 6/8 0/1 0/0 2 3 5 0 3 0 1 2 +1 12 16 G. Vincent 28 5/9 2/5 0/0 0 2 2 4 3 1 4 1 +3 12 12 M. Strus 14 2/4 0/2 0/0 1 2 3 0 2 0 1 0 +6 4 4 Total 43/81 16/34 11/13 9 29 38 24 22 5 13 6 113

Houston – Orlando : 118-116

Les Rockets n’étaient vraiment pas loin de s’incliner et de mettre ainsi un terme à leur série de victoires. Après avoir pris les commandes en fin de troisième quart-temps, ils se dirigent vers une victoire tranquille, avec 13 points d’avance à trois minutes de la fin de rencontre.

Sauf que Cole Anthony inscrit 8 points de suite, Orlando défend bien plus fort et le Magic passe un 13-0 pour égaliser. Il reste alors 47 secondes à jouer. C’est finalement Eric Gordon qui libère les Texans dans les ultimes secondes.

Rockets / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 32 6/16 2/6 1/1 3 4 7 4 5 2 1 1 -1 15 18 C. Wood 34 8/19 2/6 2/2 2 12 14 4 0 1 0 1 -4 20 29 E. Gordon 32 10/14 4/6 0/0 0 2 2 3 2 1 4 1 -7 24 23 G. Mathews 32 6/13 3/10 1/1 1 2 3 0 1 2 0 1 -6 16 15 K. Porter Jr. 18 2/8 1/6 3/4 0 1 1 6 1 0 2 0 -1 8 6 K. Martin Jr. 14 3/4 1/2 0/0 0 0 0 1 3 0 0 0 +9 7 7 D. House Jr. 20 2/5 0/2 0/0 0 2 2 3 1 0 0 0 +4 4 6 A. Sengun 19 3/6 1/3 6/7 1 2 3 5 1 0 1 1 +4 13 17 D.J. Augustin 12 3/4 2/2 0/0 0 2 2 3 1 1 1 0 +5 8 12 A. Brooks 19 1/4 1/4 0/0 1 1 2 4 1 0 0 0 +1 3 6 J. Christopher 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 +6 0 -1 Total 44/93 17/47 13/15 8 28 36 33 16 7 10 5 118 Magic / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 33 6/14 2/4 3/3 2 3 5 5 5 2 2 0 -1 17 19 W. Carter Jr. 33 4/9 0/3 2/2 5 11 16 2 2 0 2 2 +8 10 23 M. Bamba 31 6/8 2/3 1/1 0 6 6 3 2 2 2 3 +11 15 25 C. Anthony 36 10/20 3/9 3/3 0 2 2 7 3 0 5 0 +3 26 20 G. Harris 31 3/6 2/4 3/5 1 4 5 1 2 1 0 0 +18 11 13 C. Okeke 19 4/8 1/3 0/0 2 5 7 0 0 0 1 0 -13 9 11 M. Wagner 13 1/2 1/2 2/2 0 0 0 0 4 0 1 0 -10 5 3 R.J. Hampton 15 2/6 1/3 0/0 0 0 0 4 0 0 2 0 -7 5 3 T. Ross 22 6/12 1/5 5/5 0 3 3 2 3 1 3 0 -13 18 15 M. Mulder 6 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -6 0 0 Total 42/86 13/37 19/21 10 35 45 24 21 6 18 5 116

Dallas – New Orleans : 91-107

Les Mavericks s’étaient baladés il y a deux jours et pendant la première période, ils n’ont guère peiné pour encore dominer les Pelicans, très maladroits (14 points en premier quart-temps). Mais en troisième quart-temps, New Orleans accélère enfin, face à des Texans privés de Kristaps Porzingis (touché au genou).

Brandon Ingram et compagnie passent un 26-8 et prennent jusqu’à 17 points d’avance. Luka Doncic, esseulé pour marquer des points, ne parviendra pas à rapprocher Dallas à moins de 9 points et lui et ses coéquipiers doivent logiquement s’incliner.