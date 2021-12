Kevin Durant délivre les Nets face aux Wolves

Cinquième victoire en six matches pour les Nets qui recevaient des Wolves privés de leur leader Karl-Anthony Towns, mal remis de sa chute face aux Wizards. Sans leur intérieur, les Wolves avaient choisi de faire courir les « vieux » Nets en début de match. Mais le jeu est très haché, et les ballons perdus s’enchainent à une cadence folle (10 en 4 minutes !), ce qui provoque même des rires dans les tribunes du Barclays Center. Résultat, les hommes de Steve Nash collent un 16-0 pour prendre les commandes du match. Aux côtés du tandem Harden-Durant, LaMarcus Aldridge et James Johnson font de l’excellent travail, et à la pause, Brooklyn est en tête (59-55) dans une partie où l’essentiel des points est inscrit… aux lancers-francs.

Au retour des vestiaires, Minnesota met en place une zone 2-1-2, et ça ralentit clairement la circulation du ballon pour les Nets. La machine Brooklyn s’enraye en attaque durant de longues minutes, et à l’entrée du money time, les deux équipes sont au coude à coude (99-99). Moment choisi par Patty Mills pour mettre le feu à 3-points, bien servi par James Harden, et les leaders de la conférence Est signent un 6-0 pour passer devant (105-101). Anthony Edwards s’accroche, mais c’est Kevin Durant qui calme les Wolves avec un panier décisif à 11 secondes de la sirène. Après une rencontre intense et équilibrée, Brooklyn s’impose (110-105).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Seize ballons perdus en premier quart-temps ! 9 pour les Wolves, 7 pour les Nets. On n’a clairement pas vu du grand basket en début de match avec des passes dans les tribunes et plusieurs retours en zone. Des rires et plusieurs « come on man ! » sont descendus des tribunes, de certains fans exaspérés par un premier quart-temps à oublier.

Des fins de mi-temps décisives. À 3 minutes de la pause, les Nets ont décidé de passer la vitesse supérieure. Malgré la sortie de James Harden pour sa 4e faute, James Johnson et Kevin Durant ont collé un 14-4 aux Wolves pour rejoindre les vestiaires avec deux possessions d’avance (59-55). Même scénario dans le « money time » avec des Nets qui terminent sur un 11-4.

Une zone efficace. Pour ralentir Durant et sa bande, les hommes de Chris Finch ont sorti une superbe défense de zone en seconde partie du troisième quart temps. Une belle 2-1-2 des familles, avec un très bon Leandro Bolmaro sur les lignes extérieures, qui a bien handicapé l’attaque locale, avec un petit 3 sur 12 aux tirs sur cette période.

TOPS/FLOPS

✅ Kevin Durant. Le meilleur joueur du mois de novembre de la conférence Est a mis tout le monde d’accord, une fois de plus. Malgré quelques tirs ratés en l’entame du « money time », « Easy Money Sniper » a remis sa cape de super héros pour donner un nouveau succès à la meilleure équipe de l’Est. Avec 30 unités à 9/18 aux tirs et 12 sur 13 aux lancers-francs mais aussi 11 rebonds, le patron des Nets avait délaissé la ligne à 3-points : 0 sur 1 !

✅ Patty Mills. Le nouveau Lieutenant de KD a été tranchant. Avec 23 points (8/15 aux tirs, dont 4/9 à 3-points), le Boomer a planté quelques banderilles précieuses lorsque son équipe était bousculée. Son expérience est un énorme plus pour les Nets, notamment dans le « money time » et l’Australien remplace parfaitement Joe Harris.

⛔ D’Angelo Russell. L’ancien de la maison a voulu se venger, mais c’est raté. Avec un horrible 6/22 aux tirs, le meneur gaucher n’a jamais semblé en rythme, et il s’est montré trop peu impliqué en défense. C’est pourtant lui qui avait donné l’avantage aux Wolves en 4e quart-temps, mais Mills l’a ensuite puni.

LA SUITE

Brooklyn (16-6) : back-to-back à domicile face aux Bulls.

Minnesota (11-12) : retour à domicile, pour y affronter les Hawks lundi soir.