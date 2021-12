Mike Conley et Donovan Mitchell dégoûtent les Celtics dans le final

Avant un « road trip » de quatre matchs, le Jazz voulait finir sur une bonne note à la maison avec la réception des Celtics. Mike Conley (29 points, 7 passes, 4 rebonds) et Donovan Mitchell (34 points, 6 passes) ont propulsé Utah en premier quart, mais aussi en dernier alors que les Celtics rendaient cette fin de match haletante (137-130).

Même sans Jaylen Brown, Boston a effectivement tenu la dragée haute au Jazz, derrière 37 points de Jayson Tatum, 26 de Dennis Schröder et 21 points, 9 passes et 6 rebonds d’Al Horford. Mais, en fin de compte, les Celtics ont dû s’avouer vaincu face aux tirs « clutch » de Mike Conley et Donovan Mitchell.

Le Jazz recevait le renfort de Royce O’Neale (12 points, 10 rebonds, 5 passes) de retour de blessure (au pied), et a également pu compter sur l’inévitable présence de Rudy Gobert (18 points, 12 rebonds) dans la peinture. Pour l’occasion, Utah a établi un record à 3-points avec 27 réussites, et 53% de réussite sur le match.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le départ canon du Jazz. C’est Mike Conley qui a lancé les hostilités. Le meneur a parfaitement mis son équipe sur les rails en début de match avec trois tirs à 3-points qui ont lancé un 14-2 d’emblée. Plus généralement, Utah a carburé à plein régime dans ce premier quart avec 9 réussites à 3-points et un très bon 12/18 aux tirs. Le duo Conley – Mitchell a inscrit 20 des 25 premiers points de son équipe !

– La résilience des C’s. Malmenés d’entrée en terrain hostile, les C’s n’ont pourtant jamais paniqué. Al Horford, Jayson Tatum et Dennis Schröder ont réussi à stabiliser l’embarcation. Boston a même réussi à reprendre l’avantage en troisième quart par l’intermédiaire de Marcus Smart. Un troisième quart fleuve avec 82 points marqués en 12 minutes par les deux équipes (41-41).

– Mike Conley clutch. Si c’est Donovan Mitchell qui va rentrer le dernier 3-points qui scelle définitivement la victoire du Jazz, c’est bien le meneur vétéran qui a mis le feu aux poudres, avec une première réussite de loin. Puis une seconde. Et enfin un parfait 4/4 aux lancers pour parachever son œuvre. 10 points dans la dernière minute, du très propre !

TOPS/FLOPS

✅ Mike Conley. Avec 29 points, 7 passes et 4 rebonds, le meneur du Jazz a été tout simplement magistral. C’est sa deuxième meilleure performance au scoring de la saison mais son match le plus complet. Et propre avec ça avec un 7/7 étincelant à 3-points, et 9/13 au global. À l’initiative du gros début de match de son équipe, Mike Conley a été tout aussi présent dans la fin haletante.

✅ Donovan Mitchell. Dans le duel des All-Stars, il ne voulait pas être en reste et il a donc fini à 34 points, plus 6 passes. C’est son deuxième match de suite au-dessus de la trentaine, et au-dessus des 50% de réussite. S’il a été moins efficace que Mike Conley derrière l’arc, à 6/14, il a répondu présent dans les moments chauds.

⛔ La défense de Boston à 3-points. L’attaque du Jazz est faite pour générer des tirs de loin mais les Celtics ont été longtemps trop permissifs, en étant en retard sur les écrans dans l’axe en début de match pour laisser les shooteurs du Jazz prendre confiance. Et ça leur a finalement coûté très cher…

LA SUITE

Boston (12-10) : deuxième match en deux soirs, à Portland dans la nuit de samedi à dimanche (4h00).

Utah (14-7) : début d’un « road trip » de quatre matchs avec un déplacement à Cleveland ce dimanche soir (21h30).