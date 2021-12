Les Cavaliers donnent une grosse leçon aux Wizards !

Et de quatre pour les Cavs qui ont confirmé leur bonne forme actuelle par un succès probant sur le parquet de Washington afin de grappiller la sixième place de la conférence Est.

Les Wizards se sont rapidement retrouvés dans l’embarras après avoir encaissé un 14-5 dès la fin du premier quart-temps, sans solution face à la verticalité de Jarrett Allen et l’adresse extérieure du duo Rubio-Love (24-29).

C’est à la suite d’un 17-4 pour boucler le deuxième acte que Cleveland a définitivement pris ses distances, avec un passage remarqué de Lauri Markkanen puis à la montée en puissance de la paire Garland-Allen. Après un alley-oop entre Ricky Rubio et Jarrett Allen puis un contre d’Evan Mobley sur Bradley Beal, le score affichait alors 65-46 à la pause !

La démonstration s’est poursuivie après le repos avec 18-2 alimenté par un Darius Garland en feu, auteur de 17 points dans le troisième quart-temps dont deux missiles à 3-points qui ont porté l’écart à un improbable +36 (50-86). Un matelas plutôt confortable sur lequel les hommes de JB Bickerstaff ont pu se reposer jusqu’à la fin, et ce malgré la réaction des locaux en fin de match, portée par le trio Holiday-Neto-Avdija. Tout juste de quoi limiter la casse, Washington s’inclinant 116-101 au final.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les coups de massue des Cavs. Une vraie démonstration de force qui s’est traduite par des séries impressionnantes. Entre la fin de la première mi-temps et le début de la deuxième, Washington s’est ainsi mangé un 35-6 ! La correction aura duré trois quart-temps, le temps de scorer 99 points pour Cleveland et de finir en roue libre.

– La puissance du « Very Tall Ball ». Cleveland a encore débuté avec Lauri Markkanen, Evan Mobley et Jarrett Allen, un trio qui mêle taille et mobilité à la perfection, et qui a notamment permis aux Cavs de dominer la bataille au rebond, et pas qu’un peu (54 prises à 33), avec une mention spéciale pour Jarrett Allen et ses 13 ballons captés. À noter également les 15 rebonds offensifs gobés par les Cavs, qui en plus d’être bouillants, ont pu bénéficier de paniers en deuxième chance.

TOPS/FLOPS

✅ Darius Garland. Une grosse prestation malgré ses 7 ballons perdus en route. On retiendra la capacité qu’il a eue de faire briller ses coéquipiers et son coup de chaud dans le troisième quart-temps, à 3-points notamment, qui a complètement fait basculer la rencontre. Il frôle le triple-double à l’arrivée avec 32 points, 8 rebonds et 10 passes décisives.

✅ Jarrett Allen. Washington n’a pas trouvé de moyen de l’arrêter, le pivot des Cavs s’en est donc donné à cœur joie, martyrisant le cercle à chaque occasion. Encore un gros match à mettre à son actif avec ses 28 points à 13/17 au tir et 13 rebonds.

⛔ Les leaders des Wizards. Ce revers sans appel est d’autant plus étonnant que tous les leaders de Washington étaient là. Aucun n’a réussi à élever le niveau de jeu général, de Bradley Beal (14 points à 6/17) à Montrezl Harrell (7 points, 8 rebonds) en passant par Spencer Dinwiddie (5 points, 4 passes décisives) ou encore Kyle Kuzma (12 points à 4/10), qui a terminé la partie avec un +/- de -32 sans appel.

LA SUITE

Washington (14-9) : les Wizards seront attendus à Toronto demain soir.

Cleveland (13-10) : après un road-trip victorieux, les Cavs vont enchaîner avec un gros test à la maison face à Utah ce dimanche.