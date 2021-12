Joel Embiid braque les Hawks

Très bien lancés dans leur match, à l’image d’un Seth Curry intouchable dans le premier quart-temps (11 points, 5/5 aux tirs), les Sixers livrent douze très bonnes premières minutes (31-22). Avant de complètement déjouer, n’inscrivant qu’un seul tir durant les six premières minutes du deuxième quart-temps, les visiteurs laissent leurs hôtes revenir dans le match.

Dans le sillage d’un Danilo Gallinari des grands soirs (13 points, 3 rebonds, 3 passes à la mi-temps), les Hawks collent un 30-13 dans le deuxième quart-temps et rejoignent les vestiaires avec l’avantage au score (52-44).

Au retour de la pause, Philly retrouve de l’adresse mais ne parvient pas à réellement mettre en péril l’avance des Hawks, la faute notamment à un John Collins qui inscrit 12 points dans le seul troisième quart-temps pour maintenir Tyrese Maxey et ses coéquipiers à distance. L’ultime quart-temps est la bascule du match puisque les locaux n’inscrivent qu’un seul tir durant les sept premières minutes, pendant que les Sixers les punissent par le biais de Joel Embiid, bien aidé par l’apport de Georges Niang en sortie de banc.

L’espoir est encore permis pour Philly et c’est le « Process », sur un tir à mi-distance en isolation face à Clint Capela, qui permet aux siens de passer devant au score pour la première fois depuis le second quart-temps (98-96). La tentative de tir de la gagne de « Gallo » sera vaine quelques secondes plus tard. Victoire de Philadelphie pour une petite revanche sur les derniers playoffs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La bataille des bancs. Malgré un avantage très net en faveur des Hawks dans ce domaine (35 à 18), ce sont bien les 76ers qui empochent la victoire. La faute à un cinq majeur trop timide en dehors du duo Trae Young – John Collins pour Atlanta. Notamment Clint Capela, largement dominé par Joel Embiid.

– Les pannes d’adresse. 1/11 pour commencer le deuxième quart-temps côté 76ers, 1/10 pour commencer le quatrième quart-temps côté Hawks. Deux périodes creuses durant lesquelles le « momentum » a basculé en faveur de l’autre équipe, sans surprise.

– Une première aux commentaires. Pour la première fois de l’histoire d’ESPN, c’est une femme qui commentait une rencontre NBA en « play-by-play », soit comme commentateur principal. Il s’agit de Beth Mowins, et pour célébrer cette première, elle a reçu un maillot des Hawks des mains de Nate McMillan, floqué du numéro 1.

TOPS/FLOPS

✅ Georges Niang. Titulaire au poste 4 en l’absence de Tobias Harris, l’ancien shooteur du Jazz s’est avéré précieux. Il inscrit 13 points (3/5 à 3-pts) et capte 4 rebonds en 29 minutes. Un véritable profil de « blue-collar » utile à n’importe quelle équipe.

✅ Joel Embiid. Fraichement de retour après trois semaines d’isolement, le pivot camerounais a livré une performance XXL (28 points et 12 rebonds) pour guider son équipe vers la victoire, avec en prime, le tir de la gagne inscrit à 40 secondes de la fin. De bon augure pour la suite, lui qui peinait jusqu’à maintenant à retrouver le rythme.

✅ Les vétérans des Hawks. Malgré la défaite, Danilo Gallinari et Lou Williams ont cartonné en sortie de banc. Le premier a mis sous l’eau la défense des Sixers quasiment à lui seul durant le deuxième quart-temps, quand le second a rappelé ses facilités à scorer en relais de Trae Young.

⛔ Timothé Luwawu-Cabarrot. Rapidement limité par les fautes, le Français n’a pas inscrit le moindre point, ratant ses deux seuls tirs tentés, et n’a globalement pas pesé positivement sur la rencontre. Une occasion manquée de faire ses preuves dans une équipe décimée sur les rotations extérieures.

LA SUITE

Atlanta (12-11) : dimanche, réception de Charlotte pour un duel entre deux équipes qui se collent au classement.

Philadelphie (12-11) : quelques jours de repos à venir pour les Sixers, qui ne rejouent que lundi, sur le parquet des Hornets.