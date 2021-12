Joel Embiid subit le contrecoup de son infection au Covid-19

Un peu à la manière de Jaylen Brown, brillant pour le premier match de la saison alors qu’il sortait d’une période de quarantaine, avant ensuite d’être très irrégulier, Joel Embiid avait fait illusion pour son premier match de retour post-Covid-19.

Ses 42 points contre les Wolves pouvaient laisser imaginer que le pivot de Philadelphie était en bonne forme malgré trois semaines d’absence. Depuis deux matches, on voit que ce n’était clairement pas le cas.

Après son 4/16 au shoot contre Orlando, il vient de livrer un 3/17 dans la défaite face à Boston. Ce vilain 7/33 au tir est donc une conséquence directe de son épisode avec le Covid-19.

« Je vais mettre du temps », annonce-t-il à ESPN, en parlant de son niveau de jeu. « Je n’utiliserai jamais ça comme une excuse, mais j’ai besoin de temps pour mes jambes et mon cardio. Je ne peux pas jouer comme je l’ai fait depuis deux matches, surtout au shoot. Je continue de travailler chaque jour et de m’améliorer. »

« Depuis le début de saison, je n’ai pas eu de shoots faciles »

Embiid a terminé la partie contre les Celtics avec 13 points, 18 rebonds, 6 passes et 3 contres. Il a parfois pris des tirs difficiles face à Al Horford, Robert Williams et Enes (Kanter) Freedom, mais aussi manqué des tirs relativement ouverts à mi-distance, qu’il a l’habitude d’inscrire. Simple maladresse passagère ou effet Covid ?

« Je ne sais pas trop quoi en penser », lance, perplexe, Doc Rivers. « Certains joueurs reviennent vite et jouent bien, et beaucoup jouent un bon match et ensuite, c’est un peu plus compliqué. On peut le dire, il a du mal à se mettre en route. On doit continuer et faire avec. Et ça fait deux matches que notre attaque était terne aussi. On exécute mal nos systèmes. »



Le All-Star de Philadelphie sait également que sa sélection de tirs n’est pas toujours optimale. Pour retrouver rapidement ses sensations et être plus efficace, le Camerounais doit accumuler les paniers faciles.

« Depuis le début de saison, je n’ai pas eu de shoots faciles », estime-t-il. « Je dois bosser pour tout obtenir, et c’est dur. On fait prise à deux sur moi à chaque fois et si je dribble et que je prends un shoot, je dois prendre un fadeaway. Les équipes adverses ne me permettent pas d’aller dans la raquette quand je pose mon dribble. Voilà pourquoi on doit communiquer, je dois le dire à mes coéquipiers. Mais je vais devoir trouver des solutions moi-même. »