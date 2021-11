Durement touché par le Covid, Joel Embiid effectue un retour fracassant

Quand un joueur revient de blessure ou d’une maladie, son équipe est plutôt prudente avec le plus souvent un temps de jeu limité. Cette nuit, on pensait justement que Joel Embiid allait reprendre en douceur après avoir manqué neuf matches à cause du Covid. D’autant qu’il a raconté qu’il avait été « durement » touché par le virus avec des difficultés pour respirer et des maux de tête bien plus costauds qu’une migraine.

« Ça ne s’est pas bien passé. Ce bordel m’a durement frappé » a reconnu le pivot All-Star. « Je pensais vraiment que je n’allais pas m’en sortir. C’était si mauvais… Donc je suis juste reconnaissant d’être assis ici. Je me suis battu avec ça, mais je suis juste content de l’avoir surmonté et d’être ici à faire ce que j’aime avec des gens bien ».

Pourtant, sur le terrain, on a retrouvé le Embiid habituel, et il est même monté en puissance au fil de la rencontre. Il a encore fait la misère à Karl-Anthony Towns, sorti pour six fautes, et il a tenu son équipe à bout de bras dans les prolongations, inscrivant 13 de ses 42 points dans les deux périodes supplémentaires.

« Ce soir, c’est de ma faute. J’ai perdu des ballons, j’ai raté des lancers-francs »

« Pour moi, c’est un miracle d’avoir joué autant » poursuit-il à propos de ses 44 minutes passées sur le terrain. « Je ne recours que depuis deux jours, et franchement, après l’entraînement de la veille, je ne pensais pas jouer. Je ne pouvais pas enchaîner plus de trois allers-retours. »

Malheureusement, son match énorme (42 points, 14 rebonds) n’a pas suffi à relancer des Sixers au plus mal depuis sa maladie puisque l’équipe reste sur huit défaites en dix matches !

« On a perdu, mais on a repris le bon chemin. On a perdu tellement de matches dernièrement. Ce soir, c’est de ma faute. J’ai perdu des ballons, j’ai raté des lancers-francs. Je dois faire du meilleur boulot. Tout le monde doit faire du meilleur boulot. »

La bonne nouvelle, c’est que Tobias Harris a aussi effectué son grand retour cette nuit, et Doc Rivers a quasiment son effectif au complet pour relancer la machine. Quant à Ben Simmons, il s’est entraîné avant le match, dans la salle. Peut-être le signe qu’un retour, ou un transfert, est proche…