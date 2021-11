Covid-19 : Joel Embiid placé à son tour à l’isolement !

Après Tobias Harris, Matisse Thybulle et Isaiah Joe, c’est désormais au tour de Joel Embiid d’entrer dans le protocole sanitaire de la ligue !

Le pivot camerounais devait initialement être mis au repos pour la rencontre de la nuit prochaine, face aux Knicks, avant d’affronter les Bucks demain soir, mais The Athletic rapporte qu’il devrait finalement manquer plusieurs matchs, en raison de sa contamination au Covid-19.

Joel Embiid est donc le quatrième membre des Sixers à être placé à l’isolement depuis une semaine. Preuve que l’ombre du virus plane toujours au-dessus de la NBA, alors que les joueurs de la franchise devaient commencer à recevoir leur troisième dose de vaccin dans les prochains jours.

À ce rythme, il sera maintenant intéressant d’observer si Philadelphie, actuellement sur une série de six victoires de rang, pourra aligner le nombre minimum (8) de joueurs valides requis pour qu’une rencontre puisse avoir lieu, car rappelons que Ben Simmons n’est pas encore apte à jouer et que Danny Green et Grant Riller sont blessés…