Covid-19 : une dose supplémentaire requise pour les joueurs et les coaches NBA

La pandémie rebondit dans beaucoup de pays, des cas de Covid-19 sont recensés en NBA, et The Athletic annonce que la ligue et le syndicat des joueurs recommandent à tous les joueurs, les coaches et le personnel encadrant de recevoir une dose de vaccin supplémentaire.

Cela concerne tous ceux qui ont reçu leur deuxième dose de vaccin Pfizer ou Moderna il y a plus de six mois, mais aussi ceux qui ont reçu la dose unique du vaccin Johnson & Johnson il y a deux mois et plus.

Selon nos confrères, les joueurs qui ne recevront pas cette dose supplémentaire Johnson & Johnson d’ici le 1er décembre devront à nouveau se faire tester avant chaque match. Fin août, on avait déjà appris que les arbitres étaient dans l’obligation de subir une dose supplémentaire.

Visuel : torstensimon/pixabay