L’ombre du Covid-19 plane toujours sur la NBA

Si l’épisode autour de Kyrie Irving, non-vacciné et écarté par les Nets, le rappelle évidemment, le Covid-19 est pourtant beaucoup moins présent et pesant cette saison en NBA que lors de l’exercice précédent.

La présence du public dans les salles et des joueurs disponibles pour les rencontres changent clairement le déroulement des événements, commencés depuis deux semaines maintenant. La saison passée, la liste des joueurs placés à l’isolement s’allongeait au quotidien, des matches étaient souvent reportés et le huis clos imposé partout.

Néanmoins, malgré 96% de joueurs vaccinés actuellement, la situation n’est pas parfaite. La preuve ces dernières heures avec les mises à l’isolement de trois joueurs. Tout a commencé avec Kevin Love, du côté de Cleveland.

Rebelote pour Tobias Harris

Puis, dans la foulée, on a appris que Khris Middleton était lui aussi placé en quarantaine. Dimanche, et dans un premier temps, Mike Budenholzer avait simplement dit que son ailier était malade, pour justifier son absence contre le Jazz. Finalement, le champion 2021 est bien entré dans le protocole sanitaire de la ligue.

Enfin, The Athletic nous a informé que Tobias Harris allait lui aussi rejoindre Kevin Love et Khris Middleton en quarantaine. Le joueur de Philadelphie devrait manquer plusieurs matches, ce qui tombe mal pour les Sixers alors que Joel Embiid a le genou droit qui grince et que Ben Simmons n’est toujours pas prêt à rejouer.

C’est d’ailleurs une seconde période d’isolement pour l’ancien de Detroit et Orlando en moins d’un an puisqu’on se souvient que, la saison passée et suite à la nouvelle de la contamination de Seth Curry (apprise en plein match), il avait déjà passé sept jours chez lui.

Pour ces trois joueurs, qui ont été contaminés ou qui sont cas-contacts, comme pour les prochains qui vivront cette mésaventure, le temps d’isolement peut considérablement se réduire s’ils font partie des joueurs vaccinés.