Presque au complet, les Sixers peuvent reprendre leur marche en avant

Titulaires d’un bilan de 9 victoires et 4 défaites, les Sixers sont solidement installés dans le Top 4 de la conférence Est. Autour d’un Joel Embiid en mode MVP, ils disposent d’un effectif bien mieux construit que la saison précédente et même les rumeurs de transfert entourant Ben Simmons ne semblent pas les perturber.

Ce qui a en revanche bouleversé le début d’exercice de Philadelphie, c’est l’apparition du Covid-19 au sein de l’équipe, la semaine dernière. La contamination de Seth Curry avait contraint la quasi totalité du groupe à s’isoler, laissant la franchise avec un roster composé de 7 puis 9 joueurs face aux Nuggets puis aux Hawks.

Le retour des isolés

De retour à domicile pour y recevoir à deux reprises le Heat, les Sixers ont finalement pu compter sur les renforts de Ben Simmons mardi soir, puis de Tobias Harris, Matisse Thybulle et Shake Milton ce jeudi soir. À ce jour, seuls Seth Curry (protocole Covid), Furkan Korkmaz (aine), Mike Scott (genou) et Vincent Poirier (protocole Covid) manquent encore à l’appel dans le groupe.

« J’étais très heureux d’être de retour, et hors de ma maison, après sept jours [d’isolement] », se réjouissait Harris auprès du Philadelphia Inquirer, après la rencontre de cette nuit. « Tout ce que je faisais, c’était porter puis ouvrir de lourds cartons et sortir les poubelles. »

Bienvenus, ces retours ont permis aux hommes de Doc Rivers de disposer facilement d’un Heat affaibli, après avoir lutté jusqu’en prolongation contre le même adversaire, il y a deux jours. Et les performances des trois « revenants », couplées au triple-double de Ben Simmons, ont été essentielles pour aider les joueurs de Philly à l’emporter.

« Ils ont été excellents tous les trois », analysait Doc Rivers. « Tobias [Harris] a boosté et renforcé notre poste 4, en changeant la façon dont Miami voulait défendre sur nous. [Shake] Milton a évidemment été incroyable [hier soir] et Matisse [Thybulle] a été phénoménal défensivement. C’est ce Matisse dont nous avons besoin chaque soir. »

« EarthShake » Milton

Si Tobias Harris (18 points) et Matisse Thybulle (8 points, 4 interceptions) se sont donc avérés précieux pour Philadelphie cette nuit, c’est Shake Milton qui a principalement brillé. Auteur de 31 points et 7 passes, à 11/15 aux tirs, il a dynamité la défense floridienne en sortie de banc, inscrivant 19 unités rien qu’en première mi-temps.

Parmi les meilleurs remplaçants de ce début de saison, le meneur/arrière de 24 ans affiche des moyennes de 15.8 points et 3.7 passes après dix matchs. Et sur ses trois dernières sorties, il tourne carrément à 24.7 points et 5.7 passes de moyenne ! Des prestations qui facilitent logiquement la vie de ses coéquipiers.

Tobias Harris était ainsi bluffé par la performance du « tremblement de terre » Milton, contre Miami.

« Génial. Il a été génial. Il faisait partie de ceux isolés et considérés comme cas contacts. Je me demande même s’il avait une salle sur son lieu de confinement, car il a joué comme s’il n’avait raté aucun match ! »