Joel Embiid (45 points) et les Sixers viennent à bout du Heat en prolongation

Le buzzer final retentit et Joel Embiid peut lever les poings au ciel. Les Sixers viennent de remporter une grosse et drôle de bataille face aux Floridiens. Une rencontre marquée par les nombreuses absences de part et d’autres liées au Covid-19, qui ont imposé à Doc Rivers et Erik Spoelstra des rotations à huit joueurs.

Privé de ses cadres et malgré un bilan moins bon que Philadelphie, Miami joue crânement sa chance dans cette partie. Grâce notamment à l’adresse extérieure de Duncan Robinson et du surprenant Gabe Vincent, les visiteurs virent en tête à la pause (55-63). La suite est plus compliquée pour eux, qui subissent la montée en puissance de Joel Embiid.

Le pivot n’a sans doute pas apprécié de s’être faire driver plus tôt dans le match par Precious Achiuwa, son adversaire direct ce soir, auteur d’un beau double-double dans ce match. Dans ce troisième quart-temps, il n’y a pas grand chose que le rookie du Heat puisse faire pour ralentir son homologue, beaucoup trop puissant et technique.

Tyler Herro n’a peur de rien

Son équipe menée de 13 points (63-76), Joel Embiid se rapproche déjà des 20 points inscrits dans cette seule période pour combler l’écart et permettre même à sa formation de reprendre ses distances dans le dernier quart-temps (110-98). Dans son entreprise, il reçoit le soutien de quelques shooteurs comme Mike Scott, et surtout Danny Green qui fait bien d’insister derrière l’arc (9/21 !) pour faire oublier son zéro pointé d’il y a deux soirs.

Gêné par les fautes, qui vont le conduire à être « fouled out » tout comme Tyrese Maxey, Ben Simmons fixe plus d’une fois pour libérer Danny Green. L’Australien distribue mais ne tente que deux tirs dans cette rencontre… Son équipe semble malgré tout avoir la main mais Miami n’est pas encore mort. Tyler Herro rentre sept points de suite, puis Gabe Vincent s’y met aussi alors les 76ers patinent.

Catalyseur d’une séquence à 22-5 passée par les Floridiens, Tyler Herro poursuit son gros effort, jusqu’à envoyer Precious Achiuwa au « alley-oop » pour offrir… quatre points d’avance au Heat (115-119) avec 30 secondes à jouer. Et voilà que Danny Green perd un ballon… Isaiah Joe est alors le premier rookie des Sixers à se montrer décisif avec un tir primé. Danny Green pique ensuite la balle à Tyler Herro après la remise en jeu et Philly récupère la possession avec une séquence confuse.

Joel Embiid… harangue le public absent !

Avec quelques secondes à jouer, Joel Embiid sanctionne en tête de raquette et Kelly Olynyk ne peut empêcher les deux équipes d’aller en prolongation. Philadelphie s’en sort bien. Le pivot local poursuit son énorme chantier dans la période supplémentaire. Après un nouveau 2+1 au cercle, il se permet même de haranguer une foule, évidemment absente.

Philly semble de nouveau prendre les commandes, d’autant que son pivot rejette Precious Achiuwa sur sa tentative de dunk. Mais ce diable de Tyler Herro envoie un nouveau tir primé avec la faute ! Le dénouement survient à environ 30 secondes du termes quand un autre rookie local, Dakota Mathias, rentre son premier tir du match, à la surprise générale, pour redonner deux points d’avance à son équipe, qui finit par s’imposer.

Après trois défaites de suite, les 76ers (8-4) se remettent dans le droit chemin alors que le Heat (4-5) reste convalescent. Les deux équipes se retrouvent, sur le même parquet, jeudi soir.