Ben Simmons a tourné la page avec un 30e triple-double en carrière

Le cirque autour de James Harden est désormais terminé, et les potentielles monnaies d’échange comme Ben Simmons peuvent donc reprendre une vie normale. Pour l’Australien, ça signifie terminer un match en triple-double, ce qu’il a fait cette nuit face à Miami avec 10 points, 10 rebonds et 12 passes décisives face à Miami. C’est son deuxième de la saison, son 30e en carrière. Une façon de tourner la page et de se remettre au travail.

« C’est un business, ce sont des choses qui arrivent. La seule chose que je peux contrôler, vous savez, c’est ma façon d’aborder les entraînements, les matchs, ma routine au jour le jour. J’essaie juste d’être professionnel et faire le maximum pour aider mon équipe à décrocher des victoires », a-t-il répondu.

Les Sixers ont fait partie des derniers prétendants pour récupérer James Harden, et le nom de Ben Simmons figurait comme principale monnaie d’échange (avec Matisse Thybulle, Tyrese Maxey et des premiers tours de Draft).

Pas le temps de gamberger inutilement

Ben Simmons n’a pas ressenti le besoin d’aller s’entretenir avec Daryl Morey pour essayer de démêler le vrai du faux parmi les rumeurs qui ont circulé, en profitant plutôt pour réitérer son attachement à la franchise de Pennsylvanie.

« Je viens ici et je travaille tous les jours. Donc mon job est de progresser pour aider mon équipe à gagner. Tout le reste, je ne peux pas le contrôler. Je peux contrôler mon état d’esprit à l’entraînement, sur le parquet et ça s’est super bien passé ce soir. Je suis béni, je peux jouer au jeu que j’aime au plus haut niveau mondial. Il y a des choses bien pires qui se passent dans le monde, donc je suis plutôt reconnaissant. Si vous m’aviez dit que je n’allais plus jamais rejouer, là ça aurait été une autre histoire ».

Pour ce qui est de ce qu’il peut contrôler, à savoir du terrain, Ben Simmons n’a pas semblé perturbé et a même reçu les félicitations de son coach, Doc Rivers, notamment pour sa défense, et ses trois interceptions.

« J’ai adoré la façon dont il a joué, en contrôle, sans rien forcer, à prendre les espaces quand ils se présentaient… Il a été une présence pour nous sur le parquet et pas seulement en attaque mais aussi en défense. Ça nous amène à un autre niveau quand il joue comme ça », a déclaré l’entraîneur.