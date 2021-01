Covid-19 : Seth Curry positif, la NBA vacille à nouveau…

Est-ce que Seth Curry sera le nouveau Rudy Gobert ? On ne le souhaite pas, mais le shooteur des Sixers vient d’être placé à l’isolement alors qu’il a appris qu’il était positif… en plein match ! C’était cette nuit face aux Nets, et alors qu’il était assis sur le banc, en civil, il a été mis à l’écart au début du deuxième quart-temps.

Initialement, Doc Rivers avait prétexté une entorse à la cheville pour justifier son absence, mais son gendre a bel et bien été testé positif, et ce n’est pas sans poser de gros problèmes de logistique, et bien sûr de santé.

Ainsi, ESPN rapporte que les Sixers vont rester à New York une nuit supplémentaire, et ils vont débuter vendredi une période d’isolement puisqu’ils sont tous « cas contact », joueurs et entraîneurs. Joel Embiid, papa d’un petit garçon de trois mois, a annoncé qu’il ne reviendrait pas chez lui dans l’immédiat pour protéger les siens.

Forcément, les récents adversaires des Sixers sont aussi concernés, et on pense aux Wizards, adversaires des Sixers la veille, et même les Nets qui ont battu Philly cette nuit. Et sans doute qu’il faudra remonter plus loin… Côté Washington, l’équipe s’est entraînée à Boston jeudi, et la rencontre face aux Celtics est maintenue pour le moment.

Quant aux Nets, ils doivent s’envoler pour Memphis et pour l’instant, le déplacement est maintenu.

Les Sixers doivent recevoir Denver samedi, et rien ne dit que la rencontre aura lieu si tous les Sixers doivent rester à l’isolement plusieurs jours.