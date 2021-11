Joel Embiid ménagé contre les Blazers

La saison a débuté depuis deux semaines seulement et Joel Embiid a déjà le genou droit qui grince. Dès le premier match contre les Pelicans, le All-Star de Philadelphie s’était ainsi fait mal et avait même souffert pour simplement marcher pendant quelques jours ensuite.

Néanmoins, il a fait le choix de jouer malgré la douleur, mais comme l’explique ESPN, il a tout de même passé une IRM ce week-end. Les examens n’ont rien révélé de grave, mais les Sixers vont cependant le faire souffler ce lundi.

Le Camerounais ne sera donc pas tenue contre Portland et devrait revenir sur les parquets ce mercredi, pour la réception des Bulls.

