Stats & Highlights | Indiana se réveille, Minnesota régale, Boston et Milwaukee avancent

Troisième victoire de suite pour les Bucks et les Wolves. Si on retire quelques minutes de la fin de match des champions en titre, les deux équipes ont totalement survolé les débats contre Orlando et Memphis.

Autre équipe en forme en ce moment, Boston, avec une deuxième victoire d’affilée mais surtout la 7e en 10 matches. Les Celtics ont enchaîné après les Lakers face au Thunder et se rapprochent, comme Milwaukee, du Top 6 à l’Est.

Indiana est encore de loin ça, mais comme Rick Carlisle avait élevé la voix et que la franchise restait sur trois défaites de rang, ce succès contre New Orleans est précieux et fait du bien. Les Kings, eux, ne réagissent plus et combien de temps Luke Walton va-t-il encore tenir ?

Indiana – New Orleans : 111-94

Rick Carlisle attendait une réponse de ses joueurs, après ses critiques et les trois défaites de suite. Elle est arrivée et les Pacers ont profité de leur duel face aux faibles Pelicans pour se relancer, même si le coach a tout de même opéré des changements dans son cinq majeur (Justin Holiday était titulaire), comme attendu.

Les joueurs d’Indiana ont commencé avec un 23-6 et en troisième quart-temps, ils enfoncent le clou avec un 18-4. L’écart va monter jusqu’à 32 points et les titulaires pourront rester sur le banc en dernier acte, non pas par punition comme contre Charlotte, mais parce que le travail avait été (bien) fait.

Pacers / 111 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Sabonis 22 6/11 2/3 6/8 2 8 10 6 2 2 2 0 +19 20 29 J. Holiday 20 6/11 4/7 1/2 0 0 0 2 1 0 0 0 +22 17 13 M. Turner 26 5/7 1/3 0/0 2 7 9 1 1 1 0 2 +32 11 22 M. Brogdon 25 6/8 4/6 0/0 0 2 2 4 2 1 1 0 +26 16 20 C. LeVert 17 2/7 1/4 0/0 0 1 1 3 1 1 1 0 +16 5 4 T. Craig 20 3/5 1/3 0/0 0 5 5 2 1 1 0 1 +18 7 14 O. Brissett 9 0/2 0/2 0/0 0 2 2 0 0 0 1 0 -13 0 -1 G. Bitadze 16 1/6 0/4 1/2 3 0 3 1 3 0 0 3 -15 3 4 B. Wanamaker 9 0/2 0/1 2/2 0 0 0 0 2 0 0 0 -13 2 0 T.J. McConnell 19 3/6 0/0 0/0 0 3 3 5 1 2 2 2 +5 6 13 J. Lamb 9 2/4 0/1 0/0 0 5 5 0 0 0 1 1 -13 4 7 K. Martin 27 4/12 1/3 3/4 1 1 2 3 1 1 1 0 -5 12 8 C. Duarte 23 4/10 0/1 0/0 0 4 4 1 1 2 1 0 +6 8 8 Total 42/91 14/38 13/18 8 38 46 28 16 11 10 9 111 Pelicans / 94 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Ingram 26 4/14 1/2 3/3 1 2 3 4 1 0 1 0 -22 12 8 J. Valanciunas 23 8/15 1/1 2/2 5 8 13 2 3 0 3 1 -25 19 25 T. Satoransky 21 1/3 0/1 0/0 1 3 4 0 0 0 2 0 -22 2 2 J. Hart 24 3/7 1/2 0/0 0 2 2 0 2 1 3 1 -34 7 4 N. Alexander-Walker 26 2/9 0/2 2/2 1 1 2 4 2 1 4 1 -32 6 3 G. Temple 7 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -4 0 1 H. Jones 17 1/4 0/0 0/0 0 1 1 2 1 2 1 1 -6 2 4 N. Marshall 12 3/8 0/3 8/8 1 5 6 3 0 0 0 0 +15 14 18 W. Hernangomez 6 3/4 0/0 0/0 1 4 5 1 0 0 0 0 +10 6 11 J. Hayes 19 2/7 0/0 0/0 0 4 4 0 2 0 0 0 -2 4 3 J. Alvarado 12 1/4 0/1 0/0 1 1 2 0 1 1 0 0 +15 2 2 K. Lewis Jr. 27 5/11 1/4 1/2 0 3 3 0 1 0 2 0 +5 12 6 T. Murphy III 21 2/2 2/2 2/2 0 6 6 1 0 2 0 1 +17 8 18 Total 35/88 6/18 18/19 11 41 52 17 14 7 16 5 94

Boston – Oklahoma City : 111-105

Portés par Jayson Tatum et Dennis Schroder (62 points à eux deux), les Celtics ont confirmé la victoire de la veille contre les Lakers. Sérieux, ils ont dominé la première mi-temps avec 29 points du duo déjà cité.

En seconde mi-temps, et comme c’est leur habitude, les joueurs du Thunder réagissent et reviennent avec des paniers primés de Josh Giddey et un 13-2. Mais Boston conserve son avance et même le 8-0 des dernières secondes d’OKC ne fait pas trembler les hommes d’Ime Udoka, qui vont clairement mieux depuis quelques semaines.

Celtics / 111 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Williams 35 5/9 4/6 0/0 0 8 8 1 1 1 0 2 +5 14 22 J. Tatum 34 11/22 6/12 5/7 0 8 8 5 2 0 1 1 +22 33 33 A. Horford 30 4/9 1/3 1/1 1 10 11 7 2 0 0 1 +4 10 24 M. Smart 35 2/6 1/2 2/2 0 1 1 8 1 2 1 1 +23 7 14 D. Schroder 36 13/22 3/7 0/0 1 3 4 6 1 0 2 0 +5 29 28 J. Hernangomez 6 0/5 0/4 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 +1 0 -4 B. Fernando 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 S. Hauser 1 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 -1 A. Nesmith 10 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 -14 0 -3 E. Kanter 17 3/6 0/0 4/4 4 6 10 0 2 1 0 2 +9 10 20 P. Pritchard 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 J. Richardson 26 2/6 2/3 0/0 0 4 4 1 1 0 0 0 -1 6 7 R. Langford 8 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +4 2 2 B. Thomas 1 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 -7 0 0 Total 41/88 17/39 12/14 8 40 48 28 11 4 7 7 111 Thunder / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Bazley 34 2/11 0/3 0/1 2 8 10 6 0 1 0 0 0 4 11 L. Dort 36 5/15 4/9 2/2 1 3 4 3 3 0 2 0 -7 16 11 D. Favors 20 4/6 1/1 0/0 1 5 6 0 2 1 0 0 -19 9 14 S. Gilgeous-Alexander 34 4/13 3/7 3/5 0 3 3 3 4 0 3 0 +2 14 6 J. Giddey 29 5/13 4/6 1/2 2 6 8 3 1 1 2 0 -27 15 16 J. Robinson-Earl 27 5/11 3/7 0/0 2 6 8 1 1 0 0 0 +14 13 16 A. Pokusevski 9 0/1 0/1 0/0 0 2 2 2 0 0 2 0 -10 0 1 I. Roby 9 4/9 1/2 0/0 4 2 6 1 2 0 0 0 0 9 11 K. Williams 19 3/6 0/1 1/2 3 2 5 2 0 1 0 0 +15 7 11 T. Jerome 15 5/7 1/2 1/1 0 1 1 1 2 1 0 0 -1 12 13 A. Wiggins 10 2/4 1/3 1/3 0 1 1 1 0 0 0 0 +3 6 4 Total 39/96 18/42 9/16 15 39 54 23 15 5 9 0 105

Sacramento – Utah : 105-123

Septième défaite en huit matches pour les Kings qui explosent au début du 4e quart-temps. Avec un Rudy Gobert encore en double-double, et un Jordan Clarkson passeur, le Jazz signe un 12-4 pour attaquer le dernier quart-temps et passer le score de 84-80 à 96-84.

Le temps-mort de Luke Walton ne changera rien, et Utah s’impose de 18 points, après avoir déjà laminé les Sixers et les Raptors. Avec Rudy Gay comme nouveau joker, le Jazz a trouvé la bonne formule, et c’est la 8e victoire de suite face aux Kings. Dans les tribunes, le public a encore demandé la tête de Luke Walton alors que le match a été longuement interrompu alors qu’un spectateur du premier rang, visiblement ivre, avait vomi…

Kings / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Metu 23 3/10 1/5 0/0 0 3 3 2 3 1 0 1 -11 7 7 H. Barnes 35 7/13 1/3 3/6 1 7 8 5 1 1 2 1 -5 18 22 R. Holmes 31 9/10 0/0 4/5 4 3 7 0 4 0 0 1 -7 22 28 D. Fox 33 5/17 1/3 2/3 0 1 1 3 0 0 1 1 -7 13 4 T. Haliburton 37 7/13 2/5 1/2 1 0 1 2 4 4 2 0 -17 17 15 M. Harkless 19 0/1 0/1 1/2 0 2 2 2 1 2 0 0 -9 1 5 A. Len 12 2/6 1/2 0/0 1 6 7 1 0 0 0 1 -9 5 10 D. Jones 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 +1 0 2 D. Mitchell 16 2/8 1/4 1/2 1 1 2 1 0 0 1 0 -11 6 1 B. Hield 30 6/13 3/8 1/1 0 3 3 3 1 0 2 0 -16 16 13 J. Ramsey 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 Total 41/91 10/31 13/21 8 27 35 20 14 8 8 5 105 Jazz / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. O'Neale 29 4/10 2/6 1/2 3 2 5 4 2 0 1 0 +8 11 12 B. Bogdanovic 31 4/9 2/5 0/0 0 4 4 1 0 1 1 0 +7 10 10 R. Gobert 30 8/12 0/1 5/6 7 7 14 1 3 1 2 1 +4 21 31 M. Conley 26 7/10 3/4 0/0 0 1 1 2 1 0 2 0 +1 17 15 D. Mitchell 32 11/22 3/7 1/1 0 5 5 5 3 1 3 0 +10 26 23 E. Paschall 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 1 R. Gay 17 1/4 1/3 0/0 0 6 6 1 1 0 1 0 +11 3 6 H. Whiteside 18 3/5 0/0 4/4 2 8 10 0 3 0 0 1 +14 10 19 J. Clarkson 24 5/13 3/7 3/4 2 2 4 3 2 0 1 0 +20 16 13 J. Ingles 23 3/6 3/6 0/0 0 1 1 3 1 2 0 0 +15 9 12 T. Forrest 6 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +2 0 1 M. Oni 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 Total 46/91 17/39 14/17 14 38 52 20 16 5 11 2 123

Milwaukee – Orlando : 117-108

Giannis Antetokounmpo n’a pas fait dans le détail avec 32 points et 20 rebonds contre le Magic. Les Bucks non plus en début de match, avec un 18-2 pour donner le ton. En seconde période, le Grec est secondé par Bobby Portis et leurs paniers primés enfoncent Orlando.

On frôle les 30 points d’écart et on se dit que les champions en titre ont plié l’affaire. Sauf que comme contre le Thunder, il y a un petit relâchement (Cole Anthony n’était pourtant pas là) et le Magic va grignoter son retard. Sans conséquences néanmoins pour Milwaukee qui s’impose pour une troisième victoire consécutive.

Bucks / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Antetokounmpo 30 8/16 1/3 15/23 2 18 20 5 4 2 5 3 +15 32 41 K. Middleton 30 4/9 3/5 2/4 0 5 5 8 2 0 1 0 +5 13 18 B. Portis 34 8/11 6/7 2/2 3 12 15 0 0 0 0 1 +3 24 37 J. Holiday 30 4/12 2/3 1/2 2 3 5 5 3 1 3 1 +15 11 11 G. Allen 29 6/14 4/11 0/0 2 5 7 1 0 0 1 0 +9 16 15 T. Antetokounmpo 14 1/3 0/0 1/2 1 1 2 1 4 0 1 0 -11 3 2 G. Hill 23 2/4 1/2 0/0 0 1 1 3 2 1 1 0 +19 5 7 P. Connaughton 24 3/6 2/5 3/4 1 2 3 0 1 1 1 0 -2 11 10 R. Hood 17 1/3 0/1 0/0 0 2 2 1 0 1 0 0 -4 2 4 J. Robinson 8 0/4 0/3 0/0 0 0 0 1 2 0 1 0 -4 0 -4 Total 37/82 19/40 24/37 11 49 60 25 18 6 14 5 117 Magic / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 21 1/4 1/2 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 -20 3 2 W. Carter Jr. 14 3/6 2/3 0/1 0 2 2 2 4 0 0 0 -18 8 8 M. Bamba 25 3/8 2/4 0/0 0 7 7 1 2 2 0 2 -23 8 15 G. Harris 24 3/10 0/4 1/1 1 0 1 1 0 0 0 0 -28 7 2 J. Suggs 25 4/15 2/7 4/5 0 6 6 4 2 1 3 0 -23 14 10 C. Okeke 24 6/11 1/4 0/0 0 5 5 1 3 0 0 0 -6 13 14 I. Brazdeikis 12 0/4 0/2 1/2 1 0 1 0 3 1 0 0 +15 1 -2 R. Lopez 18 2/4 0/0 2/2 3 0 3 1 4 0 1 1 +18 6 8 M. Wagner 11 3/4 1/2 1/1 1 2 3 2 2 0 2 0 +10 8 10 R.J. Hampton 28 6/12 5/9 2/2 0 5 5 9 1 1 2 0 +15 19 26 T. Ross 22 3/8 2/5 0/0 0 2 2 3 1 0 2 0 -3 8 6 M. Mulder 16 5/12 3/9 0/0 0 4 4 0 1 0 0 0 +18 13 10 Total 39/98 19/51 11/14 6 33 39 26 24 5 10 3 108

Minnesota – Memphis : 138-95

Soirée tranquille pour le trio D’Angelo Russell – Anthony Edwards – Karl-Anthony Towns, auteur de 72 points au total. C’est le second qui a lancé les siens, avec 17 points en premier quart-temps.

Les Grizzlies sont rapidement dans les cordes et Ja Morant est incapable de rendre les coups. Dès la mi-temps, la rencontre est pliée (72-43). On part alors sur une très longue partie pour les Grizzlies, dans le dur depuis un moment, qui s’inclinent de 43 points ! La plus grosse fessée de la saison, carrément.