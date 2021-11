Déjà des changements dans le cinq de départ des Pacers ?

Six victoires, onze défaites et une 13e place dans la conférence Est : le bilan comptable des Pacers, attendus comme des outsiders potentiels de la conférence, est jusqu’ici très en-deça des attentes.

Les hommes de l’Indiana ont perdu leur troisième rencontre de suite, face aux Hornets. Particularité de cette défaite : alors que son équipe a connu jusqu’25 points de retard, Rick Carlisle a décidé de « punir » ses titulaires.

Vu la configuration du match, aucun élément du cinq majeur n’a disposé de plus de 23 minutes de jeu. Les hommes du banc, Bradley Wanamaker (12 points) et Jeremy Lamb (« sensationnel » dans ce match selon son coach) en tête, ont sonné la révolte. Leur improbable « comeback » a donné des sueurs froides aux Hornets jusqu’à la fin.

« Ces gars ont mérité d’avoir leur chance de gagner ce match. Ils l’ont presque fait en allant chercher ce qui aurait été un sacré petit miracle. Ils sont revenus à une possession, ballon en main, donc ils ont fait un boulot incroyable », peut féliciter Rick Carlisle.

Si le technicien « tire [s]on chapeau » à son second cinq, il n’oublie pas pour autant de distribuer les mauvais points concernant ses titulaires. « C’est de ma faute, j’en prends la responsabilité. Je décide de qui démarre. Je dois faire mieux pour qu’ils soient prêts à jouer, ça n’a pas été beau à voir ces derniers matches. »

Pas d’excuses avec le calendrier

L’ancien coach des Mavs estime de façon générale que la ligue s’est durcie dans le jeu. Et que « si vous n’êtes pas compétitif comme il le faut, vous prenez un coup de pied au visage ». Il considère que l’énergie de ses titulaires n’était pas à la hauteur. « Nous avions besoin de battants sur le terrain », lâche-t-il encore en référence à ses remplaçants.

« Notre job est de représenter l’état de l’Indiana et la franchise des Pacers avec un effort compétitif pur et généreux en permanence, tonne le coach. On ne le fait pas à l’heure actuelle. On a eu de bonnes séquences avec nos titulaires et nos rotations, mais certaines séquences récentes sont très inquiétantes. »

L’ancien coach de l’année dit vouloir revoir le match pour analyser et décider d’un éventuel changement dans son cinq. Caris LeVert pourrait-il regagner le banc ? L’association Domantas Sabonis – Myles Turner, dont il a beaucoup été question ces derniers mois, est-elle menacée ?

En tout cas, Rick Carlisle ne cherche pas d’excuse par rapport à la difficulté du calendrier des Pacers, qui ont déjà joué à 11 reprises à l’extérieur. « Écoutez, j’en ai marre d’entendre dire que le calendrier est difficile. C’est la NBA, le calendrier est censé être difficile. C’est un privilège de porter le maillot des Pacers et de représenter la ville d’Indianapolis, l’Etat de l’Indiana. Cette ligue exige d’être compétitif et de gagner des matchs et pour l’instant nous ne le faisons pas assez régulièrement et c’est un problème. »

Réaction attendue la nuit prochaine avec la réception des Pelicans.