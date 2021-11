Pour Myles Turner, son association avec Domantas Sabonis est sur la bonne voie

Auteurs d’une entame de saison ratée, pour ne pas dire catastrophique, en raison des absences de plusieurs de leurs cadres, les Pacers commencent, enfin, à retrouver des couleurs. Victorieuse de trois de ses quatre dernières sorties, la franchise d’Indianapolis monte effectivement en puissance et Myles Turner n’y est pas étranger.

Plus régulier qu’à l’accoutumée, et davantage concerné au rebond, l’intérieur de 25 ans tourne ainsi à 18.0 points, 10.5 rebonds et 3.0 contres de moyenne depuis quatre matchs, à 57% aux tirs, 50% à 3-points et 82% aux lancers-francs. Sans jamais descendre sous la barre des 10 points, comme ce fut trop souvent le cas en début de campagne (une seule rencontre à plus de 10 points —et quelle rencontre !— sur ses sept premières).

À l’image de toute son équipe, Myles Turner semble donc trouver progressivement son rythme, alors qu’il est toujours associé à Domantas Sabonis dans la raquette. Une doublette qui, elle aussi, commence à donner satisfaction, deux ans après sa constitution à la suite du départ de Thaddeus Young.

« Je suis beaucoup plus à l’aise maintenant, par rapport aux deux dernières saisons, où il y a eu des moments où nous étions quelque peu en décalage, l’un par rapport à l’autre », confie, pour Hoopshype, le pivot des Pacers.

Un nouveau rôle à intégrer

Désormais sous les ordres de Rick Carlisle, venu remplacer Nate Bjorkgren sur le banc d’Indianapolis et qui avait lui-même succédé un an plus tôt à Nate McMillan, Myles Turner estime ainsi que la progression de son duo avec Domantas Sabonis est notable.

« Je pense que nous jouons bien ensemble [cette année] », livre celui qui est désireux de retrouver les playoffs l’an prochain, et d’y passer des tours, après les avoir ratés pour la première fois de sa carrière, cette année. « Défensivement, il y avait des interrogations [autour de ce duo], mais il fait du bon boulot dans le périmètre et, moi, je fais ce que je sais faire dans la peinture. »

Et Myles Turner de poursuivre, en évoquant cette fois-ci l’adaptation qu’a impliqué, pour lui, le repositionnement dans le cinq de départ d’un Domantas Sabonis plus à l’aise dans la peinture, à l’entame de l’exercice 2019/20.

« Offensivement, c’était bien plus compliqué pour moi, car j’ai dû apprendre à jouer différemment », précise à ce propos le meilleur contreur de la ligue en titre, toujours frustré par son absence de l’un des deux meilleurs cinq défensifs de la saison 2020/21. « Je pouvais shooter, mais je n’avais jamais vraiment joué dans le périmètre. J’ai dû apprendre à me situer et savoir quand couper vers le cercle, quand prendre l’espace, quand me positionner en ‘spot-up’. Et ça ne s’est pas fait du jour au lendemain, ça a été une grosse période d’apprentissage pour moi. »

Et peut-être que le déclic qui s’est opéré chez la paire Domantas Sabonis – Myles Turner a pu l’être grâce à la présence de Rick Carlisle, que l’on sait très doué lorsqu’il s’agit d’obtenir le meilleur de ses joueurs.

« Il est très précautionneux et concentré niveau basket », rapporte au sujet de son coach le 11e choix de la Draft 2015, longtemps mentionné dans les rumeurs de transfert ces dernières années, mais qui n’y prête maintenant plus la moindre attention. « C’est quelqu’un de très cérébral. Il est particulier. Je pense que, si vous ne savez rien de lui ou si vous ne l’avez jamais rencontré auparavant, vous penseriez qu’il est maladroit socialement en discutant avec lui. Mais ce n’est pas ça. C’est juste quelqu’un qui pense constamment, qui anticipe tout, tout le temps. Il connaît vraiment le basket, c’est l’un des meilleurs entraîneurs que j’ai eu, sur le plan tactique. »