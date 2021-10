Un record au goût amer pour Myles Turner

Deux matchs, deux défaites. Loin de leurs bases, le début de saison des Pacers est tout sauf idéal et, plus frustrant encore, ces deux revers sont à chaque fois survenus sur un écart de seulement un petit point.

La nuit dernière, ce sont les Wizards qui ont dominé à l’arraché les joueurs d’Indianapolis, pourtant emmenés par un Myles Turner des grands soirs. En 44 minutes, le pivot de 25 ans a effectivement compilé 40 points, 10 rebonds et 3 contres, à 15/22 aux tirs, 5/9 à 3-points et 5/8 aux lancers-francs !

En totale confiance offensivement, et en phase avec son shoot, Myles Turner s’est régalé toute la soirée face à la raquette faiblarde des hommes de la capitale, incapables de le contenir, que ce soit derrière l’arc, à mi-distance ou plus près du cercle. Une partition au plus-que-parfait (ou presque) pour le meilleur contreur de la ligue en titre, malheureusement défait avec les siens à l’arrivée.

« À titre individuel, c’est quelque chose auquel je veux que les gens s’habituent », livrait-il après coup, à propos de son carton en attaque. « Je pense pouvoir jouer de cette façon, soir après soir. Et [hier], c’était mon soir. Mais, à titre collectif, [cette défaite] fait mal. C’est frustrant. Nous aurions pu gagner ces deux premiers matchs. »

Le « game changer » des Pacers ?

Désireux de s’appuyer davantage sur Myles Turner, potentiellement en mesure de compter parmi les meilleurs pivots du pays lorsqu’il saura (enfin) trouver de la régularité dans ses performances, Rick Carlisle a logiquement apprécié ce qu’il a pu observer de son intérieur, malgré la déception engendrée par le résultat.

« Quand il joue simple et sur ses points forts, c’est un joueur qui a énormément d’impact », jugeait ainsi le coach d’Indiana. « Et c’est justement ce qu’il a fait [hier] soir. Il a shooté dès qu’il était ouvert. Il a « roulé » vers le cercle avec détermination et avec force. Il a réussi des choses simples avec le ballon. »

Beaucoup trop permissifs défensivement, avec 123 puis 135 points encaissés, les Pacers n’auront pas trop le temps de ressasser cette défaite en prolongation face à Washington, puisqu’il leur faudra enchaîner dès la nuit prochaine, contre le Heat. À domicile, et malgré des jambes assez lourdes.

« C’est pour ça que nous sommes payés », rétorquait Myles Turner, déterminé à voir son équipe débloquer son compteur de victoires devant son public. « Nous allons récupérer, rentrer chez nous, faire notre vie et revenir demain, en étant prêts à jouer. Tout simplement. Vous ne devez pas vous laisser abattre mentalement. »