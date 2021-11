Les Hornets passent la cinquième contre Indiana

En démonstration pendant près de trois quart-temps, les Hornets ont assuré l’essentiel, une cinquième victoire consécutive, dans un match au scénario un peu fou.

Les locaux avaient en effet pris la mesure d’Indiana grâce aux facéties d’un LaMelo Ball intenable, en particulier dans les six dernières minutes du deuxième quart-temps, durant lesquelles il a signé 12 points et délivré 4 passes décisives. Avec l’appui de Gordon Hayward au scoring, Charlotte a ainsi passé un 26-6 en six minutes pour rallier la pause avec 15 longueurs d’avance (63-48).

Le tandem a continué de faire feu après le repos en scorant rapidement 6 points chacun pour porter l’écart à +25 (82-57). Or, alors que le match semblait d’ores et déjà plié, Rick Carlisle a rappelé ses titulaires pour donner du temps de jeu à ses remplaçants, qui ont bien failli réussir le comeback de ce début de saison.

Il y a d’abord eu le trio Wanamaker-McConnell-Craig pour redonner espoir aux Pacers sur la fin du troisième quart-temps, puis un retour incroyable malgré quelques bonnes séquences de LaMelo Ball, avec l’ancien de la maison, Jeremy Lamb, et Goga Bitadze pour maintenir le suspense jusqu’au bout.

Pourtant MVP du match, LaMelo Ball a failli tout gâcher en ratant deux passes qui ont permis à Jeremy Lamb de ramener les siens à -3 (121-118) puis à son équipe d’avoir une occasion improbable d’égaliser. Les Pacers n’ont toutefois pas réussi à se procurer une bonne situation de tir sur leur dernière possession. Charlotte s’en tire avec une belle frayeur et conserve sa 5e place à l’Est après ce cinquième succès de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le début de partie proche de la perfection des Hornets... Les troupes de James Borrego ont fait forte impression jusqu’en milieu de troisième quart-temps, avec de l’adresse, du jeu rapide et un LaMelo Ball brillant et indispensable à la passe comme au scoring pour épauler Gordon Hayward, le tout avec la vista d’un vétéran…

– Le hold-up des remplaçants d’Indiana manqué de peu. Rick Carlisle a vu juste en mettant ses starters sur le banc pour mettre ses remplaçants sur le terrain, ces derniers ayant ramené les Pacers d’un déficit de 25 points pour finalement échouer à trois longueurs sur la dernière possession. « Ces gars ont mérité d’avoir leur chance de gagner ce match. Ils l’ont presque fait en allant chercher ce qui aurait été un sacré petit miracle. Ils sont revenus à une possession, ballon en main, donc ils ont fait un boulot incroyable », a lâché le coach d’Indiana qui a confié n’avoir jamais songé à remettre ses titulaires sur la fin, pour récompenser les auteurs de ce comeback.

TOPS/FLOPS

✅ LaMelo Ball. Dans la lignée de ses matchs précédents, le meneur sophomore a cette fois signé son record de la saison aux points avec 32 unités (à 12/22), 11 rebonds, 8 passes décisives. Ses deux grossières erreurs sur la fin lui ont valu de passer les 16 dernières secondes sur le banc. Mais son apport global a été plus que positif.

✅ Gordon Hayward. La star des Hornets n’a scoré plus de 25 points qu’à une seule reprise sur ce début de saison, face à Indiana lors du tout premier match de la saison (27). Auteur de 25 points cette nuit, il s’est rattrapé de sa sortie cata du match précédent en retrouvant ses standards en attaque (9/15 au tir) et en apportant un peu de tout (4 rebonds, 3 passes décisives, 2 contres, 3 interceptions, 0 ballon perdu).

✅ Jeremy Lamb. L’ailier a véritablement lancé sa carrière en NBA à son arrivée à Charlotte, où il est resté quatre saisons, en provenance d’OKC. Pour son retour chez lui, Jeremy Lamb a frappé très fort en claquant 23 points en 16 minutes, dont deux missiles à 3-points qui ont fait trembler son ancienne équipe jusqu’au bout.

⛔ Domantas Sabonis. Alors que Rick Carlisle a mis l’accent sur le collectif, la « Sabonis-dépendance » s’est estompée sur le début de saison. Le pivot lituanien est moins dominant et a rendu cette nuit sa pire copie de son début d’exercice avec 8 points et 6 rebonds, pas aidé par ses 22 minutes passées sur le parquet avant d’être renvoyé sur le banc avec ses petits copains du cinq majeur. Suffisant toutefois pour perdre 4 ballons.

LA SUITE

Charlotte (10-7) : « back-to-back » à Atlanta pour les Hornets ce soir.

Indiana (6-11) : les Pacers enchaînent également ce soir avec la réception des Pelicans.